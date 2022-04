Rendu public, hier, le bilan fait état de différentes activités policières par les chiffres. C'est ainsi que les différentes équipes et unités activant sur le terrain et oeuvrant dans le domaine de la sécurité publique ont enregistré un total de 22 accidents physiques de la circulation, dont la plupart ont été causés par le facteur humain, avec deux morts et 24 blessés, avec des blessures diverses. Dans le même contexte, les différents services actifs dans le domaine de la prévention de la circulation ont établi 3626 amendes, dont 40 étaient liées à des infractions de motocyclistes. La plupart des contraventions étaient liées au non-port du casque de sécurité, à la non-présentation de documents ou à des manoeuvres dangereuses. Au total ce sont quelque 344 délits routiers, qui ont été enregistrés durant le mois de mars, indique le même communiqué de la cellule de communication de la police de Béjaïa. 182 d'entre eux sont l'oeuvre de motocyclistes. En outre, 13176 véhicules de différents types et 228 motos ont été contrôlés. Grâce à la surveillance, 277 véhicules et 181 motos ont été placés en fourrière. Quant au système de surveillance par radar, le nombre de sorties effectuées sur le terrain a été estimé à 19. Les activités de la police urbaine et de la protection de l'environnement ne sont pas en reste puisqu'en ce qui les concerne la sûreté de la wilaya a, au cours de la même période, enregistré 15 interventions. Il s'agit des dépassements liés aux constructions de bâtis sans permis. 15 dossiers criminels ont été transmis à la justice. Concernant la lutte contre le commerce illicite, le bilan fait état de 120 interventions effectuées avec au bout la saisie de plus de 478 kg de fruits et légumes de divers types. Quant aux affaires de négligence en relation avec les déchets ménagers, la police parle de 20 cas. Dans le même contexte, 150 interventions ont été enregistrées, concernant l'obstruction de la voie publique en y plaçant ou y laissant inutilement des matériaux ou autres choses quelconques qui empêcheraient ou diminueraient la liberté de circulation ou rendraient la circulation dangereuse. À ce titre, 25 dossiers criminels ont été transmis à la justice. Au cours de la même période, un dossier pénal a été bouclé concernant la vente, l'achat et la commercialisation de viandes abattues illicitement en dehors des abattoirs. Dans son dernier communiqué, la police fait état de l'arrestation d'un dangereux criminel âgé de 19 ans spécialisé dans notamment les vols à domicile et les vols à l'intérieur des véhicules. Suite à de nombreuses plaintes au cours de périodes rapprochées portant sur des vols dans des maisons, ainsi que des vols à l'intérieur de véhicules, les services de la police ont alors lancé de vastes opérations de recherche et d'enquête, en exploitant des méthodes scientifiques modernes, l'identité de l'auteur a été déterminée grâce au système d'identification automatique des empreintes digitales, ce dernier s'est avéré être connu des services de police dans de nombreuses infractions pénales similaires. C'est un habitué. Le suspect a été présenté par-devant le procureur qui a décidé de l'écrouer.