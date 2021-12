Devant les défis et les objectifs qu'imposent le développement et la maîtrise des opérations d'exportation hors hydrocarbures, la nécessité d'asseoir des bases logistiques efficaces, est devenue une urgence. Et ce dans la mesure où la déperdition de temps, d'énergie et d'argent que subissent les opérateurs, à travers la multitude de tâches qu'ils doivent accomplir pour faire aboutir leurs opérations d'exportation, se répercutent négativement sur le développement du commerce extérieur et par conséquent sur la relance de l'économie nationale. C'est dans cette optique que la société «Tasdir», filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), a lancé, dimanche à Alger, sous la présidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, une plateforme logistique qui concentrera toutes les procédures inhérentes aux opérations d'exportation, sur un guichet unique, où l'opérateur aura la possibilité d'accéder à toutes les instances et services administratifs, notamment pour se faire délivrer les documents tels que «le certificat d'origine (Chambre algérienne du commerce et d'industrie) et le certificat vétérinaire (ministère de l'Agriculture), des opérations de réservation du transport aérien et maritime et de livraison des certificats de conformité ainsi que les opérations d'emballage». Autrement dit, en sortant de cet espace, l'opérateur qui était soumis à un parcours du combattant des plus pernicieux par le passé, sera en mesure de se présenter sur les lieux d'embarquement, allégé de toutes tâches administratives, avec une marchandise dédouanée, scellée et prête à partir, dans les délais et dans les conditions optimales de transport. Une initiative plus que louable qui pourrait renverser les anciens réflexes et mécanismes en faveur d'une nouvelle dynamique qui vise en premier lieu la consolidation du principe de la diversification de la production nationale, comme axe central de la relance économique, dans la mesure où les répercussions seraient plus que positives et conséquentes sur l'équilibre de la balance commerciale. À cet effet, le ministre du Commerce n'a pas manqué de relever l'importance de ce développement économique et administratif, précisant que «cette plateforme, sise au Palais des expositions, constitue un maillon important dans le développement des opérations d'exportation et la facilitation de l'intégration des opérateurs aux marchés internationaux». Cela étant, si le rassemblement de toutes les étapes administratives pour l'exportation en un seul espace représente en soi une libération majeure, et un moyen efficace pour réduire les effets de la bureaucratie et la corruption..Il n'en demeure pas moins que son élargissement à toutes les régions du territoire national, notamment celles à haut potentiel économique, serait sans conteste la finalité qui apporterait la plus-value recherchée pour pénétrer les marchés internationaux en position confortable. C'est l'avantage issu de cette stratégie logistique, qui pourrait permettre aux opérateurs de partir sur les étalages étrangers avec les mêmes chances que leurs concurrents. Une tâche qui nécessite, cependant, en plus du temps, une certaine abnégation et célérité dans la généralisation de cet espace, et une rigueur dans l'application et le respect des nouvelles procédures, afin de les pérenniser en vue de les hisser au rang d'automatismes d'une machine huilée, au seul service de l'opérateur, et du développement du secteur de l'exportation.