Ooredoo invite les journalistes désireux de participer à son traditionnel concours Média Star, à déposer leurs travaux sur la plate-forme numérique, dédiée au dépôt des candidatures. Celle-ci est, désormais, opérationnelle, informe l'opérateur, qui livre le lien d'accès à cette plate-forme: https://mediastar.ooredoo.dz/ Les journalistes des différents médias sont, ainsi, conviés à s'inscrire via ce lien Web et remplir le formulaire de participation, disponible dans les deux langues, arabe et française, et joindre les pièces justificatives, dont une photo d'identité, la carte de presse et le travail journalistique (article, enregistrements sonore et vidéo). Une fois ce travail soumis, le journaliste participant recevra un email provenant de Ooredoo, lui confirmant la réception de sa candidature. Le premier du genre en Algérie pour un opérateur de la téléphonie mobile, ce canal de soumission innovant est une solution digitale moderne permettant de soumettre une candidature rapide et une gestion optimale des dossiers des candidats, qui peuvent réaliser eux-mêmes les inscriptions depuis n'importe quel terminal comme un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile, indique Ooredoo qui évoque sa stratégie tournée vers la digitalisation. Les candidats peuvent également envoyer leurs dossiers de candidature à l'adresse mail [email protected] ou bien les déposer au niveau de ses principaux sièges, au centre, à l'ouest et à l'est du pays. Les candidats exerçant en dehors des wilayas d'Alger, d'Oran et de Constantine peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des espaces Ooredoo, informe néanmoins, Ooredoo. Pour ce 15e Média Star, Ooredoo met à l'honneur la transformation digitale, une thématique d'actualité en rapport avec la stratégie de l'entreprise et de l'écosystème numérique en Algérie. Ainsi, les journalistes peuvent, d'ores et déjà, préparer leurs travaux traitant de la thématique principale «La transformation digitale en Algérie: réalités, enjeux et perspectives», développée dans différents sous-thèmes. La date limite de dépôt de candidatures est fixée au plus tard au jeudi 7 juillet 2022, à 17 h 00, rappelle Ooredoo dont le concours récompense les meilleurs travaux dans les genres journalistiques suivants: reportages, débats et interviews, enquêtes, articles d'analyse dans la presse écrite (éditoriaux, commentaires et chroniques), travaux écrits ou multimédias publiés ou diffusés sur les médias électroniques ainsi que les programmes radiophoniques et télévisuels. Les travaux soumis doivent être publiés ou diffusés entre le 2 juillet 2021 et le 7 juillet 2022. Les lauréats de ce 15e Média Star seront primés dans chaque catégorie par des récompenses financières conséquentes. Le 1er prix:

500000 DA, le 2e prix: 300000 DA et le 3e prix: 200000 DA. Les règlement et les conditions de participation à ce concours sont disponibles sur le site Web www.ooredoo.dz, rubrique Tout sur Ooredoo, sous-rubrique Media Star.