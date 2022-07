«La Syrie est un membre fondateur de la ligue des États arabes». Tel est l'argument avancé, hier à Beyrouth, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, dans sa plaidoirie pour défendre le retour de la Syrie au sein de la Ligue des États arabes. Questionné sur un éventuel retour de la Syrie, Ramtane Lamamra a indiqué que «l'Algérie ne s'oppose pas au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe». Prenant part à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères, présidée par le chef de la diplomatie libanaise Abdallah Bou Habib, il a souligné que l'Algérie «cherche à prendre le pouls des pays arabes et à écouter leurs points de vue, et nous espérons parvenir à un consensus sur la Syrie». L'Algérie qui souhaite «faire de la rencontre d'Alger un rendez-vous unificateur des rangs arabes», a toujours milité pour la réintégration de la Syrie au sein de l'organisation panarabe.

Un retour avalisé « en demi- teinte» par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheït, qui a soutenu qu'un retour de la Syrie, lors du sommet d'Alger, prévu les 1er et 2 novembre prochain, est «plausible» dans le cas d'un «consensus arabe sur le projet de résolution», tout en évoquant «la volonté de plusieurs pays d'aller dans ce sens». D'ailleurs, le conseiller militaire du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Mahmoud Khalifa, avait annoncé plus tôt que le retour de la Syrie à son siège au sein de la Ligue serait proche. Concernant la question palestinienne, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position de principe de l'Algérie. «La Palestine est dans notre coeur. Nous sommes avec elle qu'elle ait tort ou raison comme l'avait dit le président Boumediene», a-t-il, d'ailleurs, tranché. Auparavant, Ramtane Lamamra a été reçu par le président libanais, Michel Aoun, auquel il a transmis un message oral du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les deux parties ont évoqué les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays et les voies de les renforcer, outre les questions d'intérêt commun sur la scène arabe et les préparatifs en cours pour le prochain Sommet arabe d'Alger.

À cette occasion, le président Aoun a chargé Ramtane Lamamra de transmettre «ses chaleureuses félicitations aux dirigeants et au peuple algériens», à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire

du rétablissement de l'Indépendance nationale, louant «le statut particulier dont jouit l'Algérie dans le Monde arabe» et qui «la qualifie pour organiser un sommet réussi» à même de réaliser la réunification arabe face aux défis du moment. Concernant la réunion consultative, ayant vu la participation du secrétaire général Ahmed Aboul Gheït, les perspectives de renforcement de l'action arabe commune ont été passées en revue. En outre, l'importance d'adopter une approche collective face aux défis communs dans divers domaines vitaux a été mise en avant. Dans cette perspective, la réunion a abordé les aspects préparatoires du prochain Sommet arabe d'Alger. Sur ce sujet, Ahmed Aboul Gheït a fait un exposé récapitulatif de sa récente visite en Algérie et l'entretien qu'il a eu avec le président Abdelmadjid Tebboune. Pour sa part, Ramtane Lamamra a mis en avant les modalités d'organisation et les initiatives prises par l'Algérie dans ce domaine, notant le niveau de coordination entre l'Algérie en tant que pays hôte et le secrétariat général de la Ligue des États arabes «avec l' objectif de faire de cette importante date un succès et d'atteindre les objectifs souhaités dans le cadre de la solidarité et de la coopération entre les pays arabes».

En marge de la réunion de concertation, Ramtane Lamamra a eu des entretiens avec ses homologues jordanien, tunisien, yéménite, et koweïtien.