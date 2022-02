L'Algérie et la France tournent la page de la brouille. Dans un entretien qu'il a accordé à RFI et France24, avant- hier, à Addis- Abeba, en marge du sommet de l'UA, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a planté le décor d'une nouvelle ère des rapports entre les deux pays. «Nous sommes dans une phase ascendante et nous espérons que ça ira de mieux en mieux», a répondu Lamamra. Le chef de la diplomatie algérienne a assuré que les présidents algérien, Abdelmadjid Tebboune, et français, Emmanuel Macron, avaient «une excellente relation personnelle», «cordiale et confiante».

Ces propos qui expriment, on ne peut plus clair, la solidité des liens entre le président, Abdelmadjid Tebboune et son homologue, Emmanuel Macron, ne feront pas que des heureux. En France, où la bataille électorale pour la présidentielle d'avril prochain fait rage, c'est le lobby anti-algérien qui s'est ébranlé. Financé par le milliardaire, Vincent Bolloré et animé par le polémiste excentrique Éric Zemmour, ce consortium diabolique trouvera à redire dans ces retrouvailles algéro-françaises. À coup sûr, l'artillerie médiatique mise au service de l'extrême droite par Bolloré entrera en action pour casser du «Macron». Cela étant, pour le chef de la diplomatie algérienne, le rapprochement entre les deux présidents «ne suffit pas à masquer certains problèmes», en rappelant que la brouille d'octobre dernier était née de ce qu'Alger a perçu comme «des atteintes à la mémoire, à l'histoire et à la dignité de nos compatriotes». Pour le chef de la diplomatie algérienne, la protection de la dignité de nos compatriotes sur le territoire français et les atteintes à la mémoire et l'Histoire du peuple algérien, «sont des motifs très sérieux» de désaccord. Il enchaîne au sujet des Algériens en France menacés d'expulsion, Lamamra a insisté sur le strict respect des droits humains et de la dignité des personnes, niant que l'Algérie refuse d'accueillir ses ressortissants. Abordant l'épineuse question mémorielle, le ministre a jugé que «l'histoire doit être laissée aux historiens et l'appropriation par chacun des peuples de son histoire, doit se faire sans acrimonie et sans accusations pas forcément avérées». Concernant le 60e anniversaire en mars des accords d'Evian (cessez-le-feu à la fin de la guerre d'Algérie), et un éventuel geste de Paris, le chef de la diplomatie a souhaité que l'Algérie puisse récupérer «des archives», «et même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française», dont «on se demande si c'est vraiment humain de les garder dans des musées». Par ailleurs, Lamamra «n'exclut rien», quant à une possible participation du président Tebboune à un sommet à la mi-février à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Union africaine, à l'invitation de la France qui assure la présidence tournante de l'UE. Sur l'interdiction de survol de l'Algérie par les avions français, Ramtane Lamamra a évoqué une «mesure technique qui n'a pas vocation à durer éternellement», dans un moment où «des ponts de la coopération algéro-française sont en train de se remettre en place».

Lamamra rencontre le Premier ministre palestinien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré, hier, dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayye, et ce, peu avant le début du sommet africain, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les derniers développements de la cause palestinienne, les perspectives de la relance du processus politique à même de mettre un terme à l'occupation et permettre au peuple palestinien de recouvrir des droits légitimes et l'établissement de son état indépendant sur les frontières de 1967, avec El-Qods Echarif pour capitale, ont été passés en revue. Les prochaines échéances arabes et leur rôle dans la consolidation du caractère central de la cause palestinienne dans le contexte de l'action arabe commune, ont été également abordées. à cette occasion, le Premier ministre palestinien a fait part de sa haute considération pour le grand soutien du Président Abdelmadjid Tebboune et pour ses fortes positions défendant la cause palestinienne et qui ont été largement accueillis par toutes les franges du peuple palestinien. Le Premier ministre palestinien a rappelé le grand écho suscité par la visite réussie effectuée dernièrement par le Président Abbas en Algérie.