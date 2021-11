Dans un meeting animé, samedi, au Palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf d'Annaba, Tayeb Zitouni a indiqué que «les communes doivent jouir d'une autonomie de décision pour être plus efficaces et dynamiques». Sans trop s'étaler sur la question de la «décentralisation de la prise de décisions», Tayeb Zitouni a mis en exergue la nécessité «d'accorder plus de prérogatives aux élus locaux, pour mieux contribuer au développement local et être à la hauteur des attentes des électeurs». Selon lui, «le développement est tributaire de la bonne gouvernance locale, pierre angulaire dans la concrétisation d'une prospérité sociale palpable, pouvant prendre en charge les préoccupations citoyennes». Aussi, a-t-il plaidé pour la réactivation du rôle des élus locaux dans la gestion des affaires locales et leur engagement à la recherche de l'intérêt général et bannir l'ère de la représentation fictive. Un processus qui s'applique aussi à sa formation qui, selon l'orateur, était monopolisée par une catégorie de personnes. Ce temps est révolu et le RND, a lancé, Tayeb Zitouni, «s'oriente aujourd'hui vers la mobilisation des compétences pour dégager une génération d'élus qui oeuvre à semer les graines de gouvernance dans la conduite des affaires communales et l'exploitation des ressources locales...».

Le secrétaire général du RND a ajouté que «les communes doivent jouir d'une autonomie de décision pour être plus efficaces et dynamiques.» S'il s'est focalisé sur le rôle des P/APC, le SG du parti a, néanmoins, rappelé les dangers qui guettent le pays. À cet égard, il a mis en garde contre les conspirations qui se trament dans l'ombre, contre l'Algérie. «Ces complots visent à frapper la stabilité de l'Algérie, du fait que notre pays campe sur ses principes, en soutenant la cause palestinienne...».

«Les manoeuvres du Makhzen qui a trahi la cause arabo-musulmane et la cause palestinienne sont connues. Il veut, grâce au soutien de l'entité sioniste et de l'ancien colonisateur, allumer le feu de la fitna dans la région». Il a affirmé dans ce sens que «l'Etat algérien ne tombera pas dans le piège tendu et restera fidèle aux causes justes», soutenant que «la réponse a été appuyée par tout le peuple, dont l'union notamment de nos concitoyens de la Kabylie a été une grande gifle».

Tayeb Zitouni a directement accusé «la France qui mène, via le Makhzen, une guerre par procuration contre l'Algérie». Revenant sur les dénigrements du président français sur l'Algérie, il dira: «Nous disons à Macron, l'adolescent, que l'Algérie est plus grande que lui et plus grande que ton état et plus grande que l'histoire de toute la France»