Les premières depuis la promulgation sous l'égide de la nouvelle loi relative au régime électoral et le moins que l'on puisse dire c'est que les élections législatives n'ont pas passionné les Algériens. Plus d'un cinquième d'entre eux se sont rendus aux urnes et ils ont très largement éparpillé leurs votes. De façon générale, les électeurs ont infligé un revers à l'ensemble de la classe politique en boudant massivement les urnes. Carton rouge pour les nouvelles formations politiques dont le score est loin de refléter leurs ambitions affichées. Libres et démocratiques, malgré les dépassements observés et les quelques imperfections qui les ont ponctuées, les élections législatives ont été historiques dans la mesure où elles se sont inscrites en faux contre certains pronostics, débouchant sur un désaveu cinglant des grands partis et la montée, contre toute attente, en puissance des listes des indépendants auxquelles revient, contre toute attente, incontestablement la palme. Une percée remarquable. De 28 élus dans la législature précédente, les Indépendants ont vu leur nombre accru d'environ 150% pour atteindre 78 dans ces élections, se plaçant ainsi comme la deuxième force après le parti du Front de Libération nationale à l'hémicycle pour la prochaine législature. En effet, les électeurs ont marqué leur rejet de la classe politique en plaçant en seconde position des législatives les Indépendants derrière le parti du Front de Libération nationale.

Les Indépendants ont même distancé les anciens partis de l'Alliance présidentielle, à savoir le Rassemblement national démocratique (RND) et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui clamait victoire avant l'heure. Justement, beaucoup de ces Indépendants sont des déçus de l'ancienne coalition présidentielle. Ils ont ainsi choisi de se présenter seuls. Etant pour la plupart des frustrés des partis ou formations politiques, les Indépendants ou «sans étiquette», au regard du score enregistré, prouvent devant l'opinion nationale et internationale que l'on doit compter avec eux. Cependant, l'influence des Indépendants sera relative. Des ralliements sont à prévoir en faveur de la coalition au pouvoir. Néanmoins, et indépendamment de leur conviction ou de leur proximité, ceux qui ont voté ont dit vouloir de «nouvelles têtes» pour amener du sang neuf dans une classe politique inamovible et rejetée par la société civile.

Que cache la victoire des listes indépendantes? Quels enseignements tirer? Peut-on parler d'ores et déjà d'amorce d'une reconfiguration du paysage politique et de l'apparition d'une nouvelle force politique citoyenne? La nouvelle donne constitue-t-elle la face apparente de la faillite des partis politiques actuels, ou une résultante de la désaffection des électeurs?

La victoire des Indépendants ne doit nullement cacher la déroute des partis traditionnels qui ont, à l'occasion, perdu une partie de leur électorat. Certes, ce recul du nombre des électeurs, certains l'imputent à un taux de participation faible, ce qui n'est pas totalement faux. Même si l'argument du taux de participation ne manque pas de pertinence, il n'en reste pas moins vrai que la percée des Indépendants traduit quelque part un ras-le-bol du corps électoral, voire même un désaveu vis-à-vis des partis politiques qui n'ont pas su et pu convaincre, mobiliser et répondre aux attentes des électeurs. Un mécontentement qui a trouvé son expression la plus parfaite à travers les urnes, par la punition d'une coalition certes, contre nature, mais surtout qui s'est montrée incapable de conduire un vrai changement.

La percée des Indépendants est d'autant plus significative que leurs listes ont été souvent dénigrées et qu'on ne leur accordait, pour plusieurs raisons, que très peu de chances.