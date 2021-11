Après Mascara, c’est au tour de la wilaya de Relizane de faire valoir sa production en pomme de terre. La direction des services agricoles fait savoir que «la wilaya de Relizane prévoit une production de plus de 43.000 quintaux de pomme de terre hors saison». «La campagne de récolte a été lancée récemment», a expliqué la même source, soulignant que «la superficie globale est de 252,5 hectares, soit 232,5 ha de pomme de terre destinée à la consommation et 20 ha pour la semence». Autrement dit, le rendement moyen sera de 280 q/ha. La majorité des champs de pomme de terre est située dans les zones de Hmadna, Oued Djemaâ, Sidi Khettab, Belacel et Yellel, qui se distinguent par des capacités de production importantes. Il a été procédé à la commercialisation de 5 270 quintaux de pomme de terre stockée dans les chambres froides, dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation pour assurer un approvisionnement régulier du marché par cette denrée de large consommation, de même que la régulation du marché et la stabilité des prix de ce produit qui a connu récemment une courbe ascendante. La wilaya de Relizane emboîte, ainsi, le pas à Mascara dont les services agricoles viennent d’annoncer «la production, en hors saison, d’une quantité de 1,5 million de tonnes de pomme de terre».