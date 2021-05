Qui n'entend pas parler de l'inénarrable Djamila Boupacha, cette femme téméraire et d'une sobriété inégalable? Cette dame qui a vécu les affres du colonialisme français et les nuits de tortures indescriptibles, recommence et rebondit à nouveau pour apporter sa contribution dans le but de défendre la souveraineté nationale chèrement acquise. Djamila Boupacha connaît parfaitement qu'est-ce que c'est que le colonialisme et ses conséquences sur les nations colonisées. Elle était le témoin saillant et la voix rebelle contre l'injustice coloniale et ses affres.

Cette dame a vécu le martyre dans sa chair et dans ses entrailles, nul ne peut porter un quelconque soupçon quant à son attachement à la patrie et sa fidélité au serment des martyrs et au projet du 1er Novembre.

Le lancement d'une pétition portant son nom au premier plan de l'appel visant à «resserrer les rangs pour la défense de l'Etat national et ses institutions», est une énième bravoure d'une dame qui a vu sa jeunesse plongée dans la barbarie coloniale à même son corps frêle.

Boupacha a donné le «la» et a montré la voix salutaire pour une patrie qui est devenue la cible des convoitises des puissances et des forces impérialistes et leurs ouailles de l'intérieur comme de l'extérieur.

Djamila Boupacha veut, à travers cette initiative stoïque et pétrie de patriotisme, dire aux générations actuelles et montantes qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, le colonialisme est une menace pour l'humanité et une barbarie qui détruit les valeurs de la résilience et de la liberté sans contrainte ni domination.

La signature de Djamila Boupacha en tête de l'appel contre l'ingérence dans les affaires de l'Algérie, rappelle aussi que les générations actuelles ne sont pas dupes et que leur instinct est toujours intact quant aux dangers et aux menaces qui guettent la patrie. Cette dame courageuse et héroïque était la source d'inspiration de Simone de Beauvoir au plan de la liberté et de la lutte contre l'obscurantisme colonial et ses méfaits portant atteinte y compris à l'honneur et la dignité humaine.

Les témoignages de Djamila Boupacha ont ébranlé la classe politique française en général et son intelligentsia en particulier. L'un des témoignages a fait le tour des médias de par le monde. Boupacha a résumé la torture coloniale française à son égard en soulignant que «on m'administra le supplice de la bouteille, c'est la plus atroce des souffrances, après m'avoir attachée dans une position spéciale, on m'enfonça dans le ventre le goulot d'une bouteille. Je hurlai et perdis connaissance pendant, je crois, deux jours», a-t-elle tempêté.

Djamila Boupacha reste une icône de Mouvement de Libération nationale qui a su réduire une puissance atlantique à sa juste valeur, celle d'une puissance fondée sur l'injustice et la domination sans valeurs humaines.