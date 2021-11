L'Expression: Quels sont les aspects importants que vous retenez de cette campagne électorale pour les élections du 27 novembre?

Kamel Bensalem:Il apparaît clairement que la révision du Code électoral et les nouvelles conditions de candidature, ont rendu l'opération relativement difficile pour la plupart des formations politiques et des indépendants, dans la mesure où ils ont trouvé du mal à constituer leurs listes électorales.

Il faut dire que les résultats des élections législatives ont montré une espèce de réticence des candidats à se présenter aux élections, notamment la collecte des signatures, qui impose aux partis connus et sur le terrain et agréés, un travail qui n'a pas de sens. Alors que le travail de fond consiste pour nous d'arriver à convaincre le plus grand nombre de citoyens à aller voter, de donner plus de chances aux jeunes et aux femmes de participer à la construction de leurs pays. C'est précisément à ce niveau qu'il y a une grande contradiction dans les règles instaurés, dans la mesure où, d'une part, on encourage les jeunes à intégrer la vie politique, alors qu'ils rencontrent des difficultés énormes à recueillir les signatures du fait, qu'ils ne sont pas connus, et qu'ils manquent d'expérience.

C'est dans ces termes que la campagne connaît une espèce de déséquilibre. Et cela sans parler que dans la conjoncture actuelle, la priorité des citoyens est d'arriver à améliorer leur niveau de vie, lutter contre la cherté de la vie et l'érosion du pouvoir d'achat. À cela s'ajoute la difficulté de trouver parmi les candidats, les 50% de jeunes imposés par le Code électoral, ceux qui ont un parcours politique et une expérience électorale.

Cela n'empêche pas que ces élections locales revêtent une importance capitale pour finaliser le processus constitutionnel et permettre au peuple d'être représenté de façon forte dans les assemblées?

Absolument. Ces élections sont importantes dans la mesure où elles véhiculent la volonté de l'État à concrétiser la feuille de route établie, et les réformes nécessaires pour l'émergence de l'Algérie nouvelle. Et ce sur des bases nouvelles de gestion et de gouvernance, avec de nouvelles mentalités, de nouvelles têtes, et surtout avec des compétences.

C'est ce qui a renforcé la lutte contre l'argent sale, qui était omniprésent dans nos institutions. Ce sont des actions que nous valorisons, car nous aspirons réellement au changement des élus intègres et foncièrement motivés par un projet de société, loin des intérêts personnels et de la tentation de l'argent facile. Il ne faut pas oublier, que l'Algérie est en face ,aujourd'hui, d'énormes défis économiques et sociaux qui ne seront possibles qu'avec l'émergence d'assemblées locales fortes au niveau de l'APC et de la wilaya.

Il s'agit d'une organisation solide ente les Aassemblées de wilayas et celles de la commune dans le but d'atteindre des mécanismes de gestion efficaces de l'argent public et de la répartition des richesses.il y a également un souci de décentralisation, dans la mesure où il n'est plus possible de favoriser des régions par rapport à d'autres.

Quelles sont les conditions nécessaires pour atteindre ces objectifs?

Aujourd'hui, il est incontournable de procéder à la révision du Code communal et de wilaya, notamment l'élargissement des prérogatives du P/APC pour lui permettre de faire passer la commune d'une gestion administrative et complètement dépendante des subventions de l'Etat, à une commune génératrice de richesse et d'emploi, et apte à couvrir ses dépenses par ces recettes.

Et ce en plus de l'importance d'avoir la liberté de gérer et de promouvoir le développement local. Pour ce faire, l'élu à la tête de l'Assemblée communale doit avoir les mains libres pour disposer du foncier de sa commune, notamment le foncier industriel, agricole et touristique. Il est clair, que la commune est le maillon principal pour lancer l'économie, amorcer une dynamique forte et à même de lutter contre tous les fléaux qui minent le pays, telles que la bureaucratie, la corruption, de façon à rompre avec toutes les pratiques qui ont contribué à éloigner le citoyen de l'administration, des élus et de l'État. L'importance de ces élections réside essentiellement dans la réhabilitation de la confiance entre le citoyens et les élus. Pour ce faire, la commune doit être réactive et attentive aux préoccupations du citoyen, pour espérer rétablir des passerelles solides entre le peuple et les institutions.

Pouvons-nous dire, que par rapport à la révision du Code électoral, notamment l'éradication du principe de tête de liste, il peut y avoir un taux de participation plus élevé que lors des élections précédentes?

Effectivement, car cela à réglé une grande dérive qui consistait à remettre, et cela quel que soit le vote du citoyen, les mêmes personnes non désirées, en tête des listes.

Aujourd'hui, l'électeur à toute la liberté de voter pour les noms qu'il aura choisis sans aucune pression. Le citoyen a réellement la possibilité de se faire représenter dans les assemblées de manière forte, et préserver le droit de regard sur le travail de l'élu durant 5 ans.

On peut réellement dire qu'aujourd'hui, la parole est au peuple. cela étant, le plus important à travers la réussite de ces élections, et de permettre à l'Algérie de poursuivre son parcours vers l'instauration d'un vrai projet de société, à travers un processus démocratique sans faille