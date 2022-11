Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Abou Fadhl Baadji, a affirmé jeudi à Alger que le 11e congrès du parti en cours de préparation sera l'occasion de redonner la parole à la base. Dans une allocution prononcée à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, il a précisé que «des assemblées générales avaient été organisées au niveau de 110 kasmas du FLN en prévision de ce congrès». «Le choix des délégués se poursuit», a-t-il ajouté, soulignant que «les préparatifs du prochain congrès se déroulaient dans la transparence et en toute démocratie».

Dans le même contexte, il avait souligné récemment que «la direction actuelle du parti a pu redonner la parole aux militants de la base et rétablir la confiance avec le peuple, mis à mal, dans un passé récent, par des pratiques archaïques de parachutage et du fait accompli...».

Preuve en est, soutient-il, que «le parti a triomphé à l'issue de toutes les dernières échéances électorales (législatives, locales, sénatoriales», tenues après le Hirak.

La victoire du parti est, dira en substance l'orateur, «un message clair à tous les détracteurs qui seront tentés de s'attaquer ou mener une campagne hostile au parti». À ce propos, l'exclusion de quatre députés du parti par la commission de discipline,a déteint sur l'Assemblée populaire nationale. Ils sont devenus des membres de l'APN sans appartenance politique ou des non-inscrits après que le parti leur a retiré la couverture politique. Interpellé par les concernés en plénière, le président de l'APN a affirme que les procédures sont respectées et conformes au règlement intérieur de l'Assemblée.

Rappelons que le règlement intérieur n'est pas encore adapté à la Constitution amendée de 2020. Ce texte n'est pas actualisé depuis l'année 2000.

Par ailleurs, la date du 11e congrès est tributaire de l'avancement des préparatifs du 11e congrès», a déclaré, récemment le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, en marge de sa rencontre avec les superviseurs de l'opération de l'élection des délégués au congrès.

L'opération de l'élection des congressistes, l'ultime étape avant les assises, qui est en cours, est qualifiée de sensible par l'homme fort du FLN. Ce dernier a exhorté les présidents des commissions transitoires et les superviseurs de l'opération de l'élection des congressistes à donner une meilleure image reflétant la place de leader qu'occupe le parti sur la scène politique nationale.