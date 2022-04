Le professeur Riad Mehyaoui, membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie « Covid-19 » a déclaré, hier, que grâce à la stratégie de lutte mise en place, l’Algérie a gagné la guerre contre la Covid-19. « On peut dire que la pandémie est derrière nous. Cette situation, de « zéro cas », est le fruit des mesures prises par les hautes autorités du pays », a indiqué le professeur, lors d’une intervention à la Radio nationale « Chaîne 3. »

Il a estimé qu’ « on peut dire que le virus est vaincu. On est « sans Covid » aujourd’hui, puisqu’aucun cas n’a été signalé sur l’ensemble du territoire national ».

Selon Mehyaoui, l’Algérie est aujourd’hui dans une situation épidémiologique confortable. « Cela est le fruit et les résultats de toute la stratégie de lutte contre la Covid-19, instaurée par les autorités supérieures, en harmonie totale avec les scientifiques en particulier et le corps soignant en général ».

« Cependant, cette situation ne signifie pas que la pandémie a été complètement éliminée » dira-t-il. Elle continue de sévir dans d’autres pays qui enregistrent une hausse des infections ces derniers jours. « L’Algérie suit, d’ailleurs, de très près l’évolution de la pandémie dans le monde », a souligné le locuteur. Ce professeur a profité de son passage, à la radio, pour rendre hommage à toutes les victimes de la Covid-19 à travers le pays.

«L’histoire va écrire quand même, qu’il y a eu beaucoup de décès parmi la population et dans le milieu de la santé, en Algérie, a conclu le professeur».