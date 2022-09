Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, hier soir, dès son arrivée au Caire, par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas à qui il a remis une invitation adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre 2022, indique un communiqué du ministère. Lamamra a transmis lors de cette audience « les salutations du président Abdelmadjid Tebboune à son frère le président Mahmoud Abbas, réitérant l’engagement constant de l’Algérie à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration au rôle actif de l’Etat de Palestine dans la réussite de cet important rendez-vous arabe », selon la même source. De son côté, « le président Mahmoud Abbas a exprimé ses remerciements à son frère le président Abdelmadjid Tebboune pour son soutien permanent à la cause palestinienne, se disant fier de voir l’Etat de Palestine, le premier pays à être officiellement invité à participer au Sommet d’Alger, ce qui confirme la centralité de la cause palestinienne placée au cœur des priorités de l’action arabe commune », a ajouté le communiqué du ministère. « Le Président palestinien a affirmé de nouveau sa détermination à participer au Sommet et à concourir, aux côtés de ses frères, dirigeants des autres états arabes à la réussite de ses travaux à travers la réalisation de conclusions qualitatives à la hauteur des aspirations des peuples arabes », poursuit la même source. « La rencontre a permis de passer en revue les derniers développements de la cause palestinienne, notamment les perspectives de renforcement de l’unité palestinienne, à la lumière de l’initiative lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dont la concrétisation a été lancée lors de la rencontre ayant réuni à Alger le président Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, et ce, à l’occasion de leur participation aux festivités commémoratives du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une initiative entrant dans le cadre du parachèvement et du soutien aux démarches dévouées entreprises par nombre d’Etats arabes frères dans ce cadre ».