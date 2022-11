La 31è session du Sommet arabe qui s'est déroulé à Alger a achevé ses travaux en adoptant «la Déclaration d'Alger» tant attendue pour corroborer toutes les consultations sur les dossiers essentiels et cruciaux qui ont été débattus par les leaders arabes lors du sommet d'Alger.

À ce propos, la Déclaration d'Alger a déterminé les axes essentiels qui vont permettre aux dirigeants arabes de travailler en commun pour mettre un terme aux divisions inter-arabes et se projeter dans la perspective de l'action commune et la solidarité inter-arabe.

La Déclaration d'Alger a fait allusion au «contexte délicat et sensible qui caractérise les relations internationales et la polarisation effrénée qui impacte le monde et les prémices d'une nouvelle reconfiguration des rapports de force au niveau international». La Déclaration d'Alger a salué la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune « visant à faire de ce Sommet d'Alger un espace de rassemblement et de la réconciliation entre les pays arabes», mentionne-t-on.Comme prévu, la question palestinienne a été mise en tête des recommandations de la Déclaration d'Alger. Dans ce sens, la Déclaration d'Alger a insisté sur «l'importance capitale de la cause palestinienne et comme une revendication centrale qui exige la défense sans ambages des droits inaliénables du peuple palestinien».

Le droit du peuple «palestinien à disposer librement de lui-même et avoir le droit à l'autodétermination pour le recouvrement de sa souveraineté complète et la création de son État sur les limites du 4 juin 1967». La Déclaration d'Alger a affirmé son «attachement à l'Initiative arabe de la paix de l'année 2002 avec tout ce qu'elle comporte comme mécanismes et priorités». Elle précise en outre qu'elle «s'engage pour une paix juste et globale comme choix stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne sur tous les territoires arabes», atteste le document.

La Déclaration d'Alger a insisté sur « la nécessité de poursuivre les efforts et les initiatives pour la protection de la ville d'El-Qods occupée. La levée du blocus sur Gaza et la condamnation du recours à la force par l'autorité occupante contre les Palestiniens et ses méthodes barbares et autres assassinats ont été mentionnées avec force dans la Déclaration d'Alger.

La Déclaration d'Alger a précisé d'une manière claire d' «adopter et de revendiquer le droit de la Palestine d'être un membre à part entière au sein de l'ONU». La Déclaration d'Alger qui a entériné les travaux et les conclusions du Sommet d'Alger a salué et rendu un hommage appuyé aux autorités algériennes sur l'effort et le rôle qu'elles ont joué pour rassembler toutes les factions palestiniennes dans le cadre de la réconciliation inter-palestinienne et les mécanismes d'application qui seront suivis pour réaliser les point énumérés dans la Déclaration d'Alger signée par toutes les factions palestiniennes. D'autres points ont été mentionnés dans la Déclaration d'Alger, à savoir le renforcement de la coopération inter-arabe et le rejet de toutes les formes d'ingérence des forces étrangères dans les affaires internes des pays arabes et la nécessité de résoudre les problèmes des pays arabes entre eux.

La Déclaration d'Alger a rappelé la nécessité de soutenir le peuple libyen en insistant sur l'urgence d'aller vers des élections le plus rapidement possible pour sauver la Libye et la sauvegarder.

La Déclaration d'Alger a insisté sur le soutien du «gouvernement légitime du Yémen» en saluant la constitution du Conseil de direction présidentiel pour résoudre la crise politique et aller vers la stabilité. La Syrie a été l'objet du Sommet arabe d'Alger. La Déclaration d'Alger a insisté sur le rôle collectif des pays arabes pour trouver une solution politique globale à la crise syrienne.

Les points d'ordre économique dans le monde arabe ont été soulevés dans la Déclaration d'Alger en modernisant les mécanismes de la coopération inter-arabe et donner à la société civile sa place de choix.