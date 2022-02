Le président de la République a dévoilé, loin des démonstrations d'hypocrisie propre aux politiciens, son profond attachement au bien- être des Algériens. En énumérant, face aux confères de la télévision El Hayat et du quotidien Le Soir d'Algérie, les mesures prises par l'Exécutif pour permettre aux citoyens de traverser avec un minimum de casse, la phase inflationniste par laquelle passe le monde entier, Abdelmadjid Tebboune ne fait rien d'autre qu'assumer pleinement son rôle de premier magistrat du pays. Le propos du chef de l'État n'est nullement politicien et encore moins électoraliste. Très détaché de ce qui touche aux attraits du pouvoir, le Président Tebboune se concentre prioritairement sur deux grands sujets qui lui tiennent à coeur et dont il a fait le socle de son action à la tête du pays. L'édification d'un État démocratique fort où vivraient des citoyens libres et épanouis, constitue l'alpha et l'oméga de l'oeuvre qu'il entend réaliser. Ainsi, il n'est pas question de céder aux appels des sirènes d'une démocratie frelaté, couverte pas une fausse modernité et pourrie de l'intérieur. Cette posture est pleinement assumée et le Président Tebboune n'a visiblement aucune intention de laisser la moindre chance aux faiseurs du chaos. «Nous cherchons effectivement à construire une démocratie responsable et non une démocratie de façade qui, en son sein, n'est qu'une république bananière», affirme-t-il, sans aucun complexe sur la voie à suivre pour parvenir à l'idéal tracé par la déclaration du 1er novembre.

Conscient, au même titre que l'écrasante majorité des Algériens, qu'une nation ne s'édifie pas avec des «langues pendues» qui disent tout et n'importe quoi sans se soucier de la stabilité des institutions, le chef de l'État note que «l'Algérie a jeté les bases d'une voie correcte pour reconstruire la démocratie et les structures des institutions étatiques». Une Algérie qui garde un oeil bienveillant sur la société, de sorte à ce que les citoyens trouvent dans leur État le véritable protecteur. C'est exactement cette définition que le président de la République donne à la paix sociale. Celle-ci ne s'achète pas, car elle n'a pas de prix. Elle est l'aboutissement de la mission de l'Exécutif. Aussi, en accordant des baisses d'impôts, des hausses de salaires et des allocations chômage, le Président Tebboune n'achète rien du tout. Il veille tout simplement à maintenir la dignité des Algériens. La démocratie sans dignité n'a aucun sens. L'on ne peut dissocier l'un de l'autre. Pour cause, des États occidentaux se sont ruinés pour sauvegarder le niveau de vie de leurs citoyens. C'est cela le prix de la démocratie et de la stabilité. Et l'Algérie le paye, comme le ferait un État conscient de sa responsabilité. Tant il est vrai que «la construction de la démocratie passe par une liberté d'expression réelle et responsable et non par une liberté de sabotage ou d'injure», assure le Président Tebboune. Ces attributs nécessaires pour toute nation libre, ne sauraient s'exprimer pleinement que dans un cadre économique convenablement définie. Dans ses réponses aux questions des journalistes, le chef de l'État affiche sa conviction que l'ensemble des filières agricoles et industrielles devait avancer «vers l'augmentation de la production nationale et ne restera plus dépendante des cours du pétrole». C'est l'objectif suprême. Mais il ne sera pas atteint par un comportement dirigiste du pouvoir exécutif. Le peuple doit avoir droit au chapitre, non seulement comme bénéficiaire des politiques publiques, mais en tant qu'acteur de son propre destin.

C'est cela la démocratie. «L'Assemblée populaire nationale, l'Observatoire national de la société civile, le Conseil supérieur de la jeunesse ou encore les assemblées locales», sont des lieux d'expression de la volonté populaire, a souligné le Président Tebboune. C'est dire que le cadre est assez large et la vie associative est encouragée. Il suffit de vouloir apporter sa pierre à l'édifice Algérie. Et cette pierre-là ne doit pas servir de projectile pour détruire, bien au contraire. Chaque Algérien a cette possibilité. Il a la chance de partager avec les sien un sentiment patriotique qui frise le chauvinisme. Ce n'est pas une tare en ces temps où les peuples sont rongés de l'intérieur. Les Algériens ont aussi la chance de compter sur une armée «populaire au sens propre du terme», dira le président de la République. Une armée où coule le sang de millions de martyrs qui a fait le serment de défendre la nation. Celle-ci accèdera à la pleine démocratie, à son rythme, avec ses enfants, sans aucune ingérence extérieure.