Les évolutions géopolitiques sont en passe de bouleverser les rapports internationaux. Cela n'échappe à personne et encore moins aux Algériens qui voient leur État prendre des décisions inédites, comme la rupture des relations avec le Maroc, la renégociation des prix du gaz destiné à l'Espagne ou encore très récemment, l'augmentation des quantités d'hydrocarbures fournies à l'Italie. Il devient très clair que le monde s'engage dans un nouveau cycle et les gestes des uns et des autres peut amener le danger aux portes du pays. Aussi les réactions rapides et énergiques de l'Algérie s'expliquent-elles en rapport avec ses intérêts propres, mais également dans le respect du droit international dont la diplomatie algérienne fait sienne.

Visée depuis plusieurs années par une guerre de 4e génération, l'Algérie ne s'est pas laissé faire et adopté une posture offensive qui lui a permis de rayonner diplomatiquement sur la région et empêcher des desseins mortifères de se réaliser. Il reste cependant que la guerre qui fait rage en Ukraine est clairement un facteur aggravant quant au risque indirect qu'elle fait peser sur la stabilité du Maghreb et donc de l'Algérie.

Ce conflit a déjà eu des répercussions profondes sur les relations entre la Russie et le bloc occidental, conduit par les Etats- Unis d'Amérique. Les conséquences économiques, politico-diplomatiques et le réarmement de l'Europe ne tardera pas à installer, de fait, un climat de guerre froide, dans une région-moteur du monde. La cassure provoquée par cette guerre, au coeur du Vieux Continent, aura à n'en pas douter des retombées sur plusieurs régions de la planète. Affirmer que le monde entre dans une nouvelle ère d'incertitude à tous les niveaux, c'est peu dire.

Le face-à-face violent entre l'Occident et la Russie, dont l'Ukraine est le premier champ de bataille n'est pas près de finir. En somme, l'humanité sera irrémédiablement entraînée dans un nouveau cycle de frayeurs, autrement plus inquiétant que les 44 années de guerre froide qui a opposé les USA à l'Urss. On n'en est qu'au tout début d'un processus, dont les implications sont encore insoupçonnables.

Dans l'échiquier géopolitique mondial, l'Algérie, comme beaucoup d'autres nations, devra se positionner au mieux de ces intérêts. En cela, les autorités du pays sont conscients des enjeux. La récente sortie du chef d'état-major de l'ANP signale l'impératif d'une extrême vigilance. «Ce que le monde d'aujourd'hui enregistre comme mutations géopolitiques profondes et défis sécuritaires complexes n'est en réalité que le prélude à des changements majeurs», a affirmé Saïd Chanegriha, comme pour alerter ses troupes, mais également l'opinion nationale sur les ambiguïtés qui vont certainement se faire jour et entraîner, d'une manière ou d'une autre, le pays dans une voie, dont on ne connaît pas aujourd'hui, les tenants et encore moins les aboutissants. Le chef d'état-major souligne que les implications du nouvel ordre mondial «auront sans aucun doute des impacts et des répercussions sur l'ensemble des États du monde, sans exception». De fait, l'Algérie est totalement partie prenante de ce qu'il adviendra de la planète à l'aune de l'agenda des Occidentaux et des Russes.

Il reste que si la guerre en Ukraine paraît comme le socle qui portera la nouvelle politique, il est entendu que beaucoup d'États profiteront de la nouvelle donne annoncée pour faire passer leurs projets. En cela l'Algérie a fort à faire pour stopper des velléités guerrières à son encontre et consolider des axes déjà établis. La présence d'Israël aux frontières ouest du pays est, en soi, un facteur déstabilisant qui pourrait servir des desseins inavouables, adossés au nouvel ordre mondial. Le Maroc qui n'a de cesse de multiplier les provocations, l'Espagne qui cède au chantage de Rabat, la Libye où sévissent de nombreuses organisations avec des fils à la patte, constituent autant de défis pour un pays au centre d'une région en mutation que les forces antagoniques du nouvel ordre mondial voudraient avoir dans leur giron. L'instabilité des pays entourant l'Algérie, associée à l'appétit expansionniste doublé d'une nature maffieuse du régime marocain, n'arrange pas les choses. C'est dire que la géopolitique régional est loin d'être un fleuve tranquille.

Il reste que dans cette guerre, l'Algérie possède pas mal d'atouts et un certain nombre d'amis précieux et déterminants. D'ailleurs, le chef d'état-major ne se trompe pas en rappelant les capacités dont dispose le pays pour «traverser avec succès l'épreuve d'adaptation à ces retombées». Conditionné par «la construction d'une économie nationale forte, capable d'assurer notre sécurité alimentaire, et la consolidation de la souveraineté géostratégique», comme le souligne le chef d'état-major, la résistance de l'Algérie a donc un coût, mais surtout un objectif clair et net.