Quel bilan faire de la visite de travail effectuée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar? Une visite très intense en échanges et en perspectives de coopération bilatérale, durant laquelle le chef de l'État a eu toute la latitude de plaider les positions de l'Algérie vis-à-vis des grandes questions de la scène arabe, ainsi que celles mondiales. La vision du président de la République en faveur d'un nouvel ordre dans le monde arabe, avec des positions tranchées et justes, ont valu l'adhésion, sans préalable aucun, de la part de son homologue qatari l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. La déclaration finale sanctionnant la visite d'État de Tebboune au Qatar, vient corroborer cette nouvelle trajectoire géopolitique. En effet, au vu des termes de la déclaration conjointe, il serait judicieux de préciser que des perspectives intéressantes s'annoncent sur le front arabo-arabe. Plaidant la question panarabe et les causes justes palestinienne et sahraouie, Tebboune entend asseoir un large consensus autour de sa démarche de cohésion et d'unification des rangs dispersés. C'est dans cet esprit que la déclaration commune évoque un rapprochement des points de vue des deux pays, «sur l'importance de hisser les valeurs de l'unité et de la solidarité entre les pays arabes pour surmonter les différentes crises actuelles que traverse la région, les deux dirigeants ont convenu de soutenir et de renforcer les cadres et mécanismes de l'action arabe commune dans la perspective des prochaines échéances, notamment le sommet arabe prévu en Algérie». Tebboune et son homologue qatari ont également convenu de «hisser les valeurs de l'unité et de la solidarité entre les pays arabes pour surmonter les différentes crises actuelles que traverse la région», à travers le soutien et le renforcement «des cadres et mécanismes de l'action arabe commune dans la perspective des prochaines échéances, notamment le sommet arabe prévu en Algérie». Un sommet qui semble focaliser, de plus en plus, l'attention des chefs d'État arabes, face à la montée des hostilités et de menaces intercontinentales, et des guerres provoquées dans la région entière, et celles limitrophes. Un début de consensus commence à prendre forme autour de la démarche présidentielle, comme nous l'avons constaté à l'issue de la visite de Tebboune en Égypte et en Tunisie, ainsi que la visite d'État effectuée par le président mauritanien en Algérie. Les pays arabes conscients des enjeux et défis auxquels ils devront faire face, pensent qu'il n'y a point de salut que dans l'union à fortifier entre les différentes composantes de la nation arabe. La position de l'État de Qatar «à soutenir ces démarches louables et contribuer à la concrétisation des résultats escomptés, notamment dans le contexte des défis communs auxquels font face les pays arabes à tous les niveaux», traduit ce sentiment de prise de conscience autour des enjeux réels du moment. Plus encore, la réflexion tend à la «mobilisation de davantage d'appui international pour la question palestinienne en vue de préserver les droits du peuple palestinien frère et garantir l'établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al Qods». La disponibilité du Qatar quant à soutenir la démarche de l'Algérie visant à réunifier les rangs des Palestiniens, a été clairement affichée. La déclaration commune finale consacre également cette convergence des points de vue et des positions entre les deux États arabes, autour de questions essentielles et d'actualité. Hissés au rang «de relations de coopération privilégiées», les rapports entre les deux États devront être promus et renforcés pour s'étaler aux domaines économique, commercial et gazier. C'est dire l'étendue des perspectives reluisantes de «complémentarité d'investissements», qui se profilent à l'horizon entre le Qatar et l'Algérie. Aussi, l'appui de Qatar apporté à la candidature de l'Algérie au sein du Forum des pays exportateurs de gaz, a été vivement salué par le chef de l'État.