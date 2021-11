L’Algérie ne parle pas, elle agit. Elle s’apprête « à chiper » un marché important au voisin de l’Ouest, dans le territoire mauritanien. Il s’agit d’un marché de câbles de haute qualité, produits par la société algérienne Enicab. Cette assertion se voit confortée par les déclarations faites, hier, à L’Expression par Adel Derder, DG de ce groupe, fruit d’un partenariat entre le groupe public et l’entreprise privée Condor. Affirmant, d’emblée, que «l’objectif de l’Enicab est de concurrencer les entreprises marocaines en Mauritanie», ce responsable a révélé que «l’un des grands distributeurs mauritaniens spécialisés dans le domaine de la construction, affiche un grand intérêt pour nos produits très compétitifs». «Les échantillons de câblerie, fabriqués en Algérie, ont séduit le partenaire mauritaniens, du fait de leur haute qualité et de leur prix, comparativement à ceux fabriqués au Maroc», martèle notre interlocuteur. La conquête du marché mauritanien n’est pas la seul visée de l’entreprise Enicab, qui est le leader national des composants de câbleries. «Le groupe est en train de finaliser une opération d’exportation vers la France, l’Arabie saoudite, la Libye et le Moyen-Orient,» révèle davantage le même responsable. Adel Derder a également fait savoir que « l’usine de l’Enicab sise à la zone industrielle de Biskra, accueillera jeudi prochain, à Biskra, l’ambassadeur du Sénégal». «Une visite qui intervient », poursuit-il, « après que nos produits ont été shortlistés par l’entreprise sénégalaise de distribution de l’électricité et du gaz». L’Enicab n’est pas la seule entreprise algérienne qui suit la tendance des exportations. Le rond à béton, le ciment, les différents types de canalisations, sont des matériaux de construction fabriqués en Algérie, qui sont très prisés sur le marché mondial. Les exportations du Groupe industriel des ciments d’Algérie Gica ont dépassé, depuis le début de l’année en cours, la barre des 2 millions de tonnes. Le ciment du groupe public est prisé par les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique latine.

Le ciment du groupe public s’exporte également vers l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

La certification internationale, fraîchement obtenue par son usine d’Aïn El Kébira, auprès de l’American Petroleum Institute (API) permettra à Gica d’exporter son ciment pétrolier vers les Etats- Unis et les autres pays du monde.

La production de ce type de ciment en Algérie, est synonyme d’économie sur les devises du pays. Le ciment pétrolier était importé pour près de 30 millions de dollars par an. Ce produit « made in Algeria » est utilisé dans la construction et la stabilisation des puits de pétrole. Les exportations de l’entreprise de droit algériens, Lafarge, ont atteint des performances notables durant l’année en cours. Le cimentier a franchi, cette année et pour la première fois, « la barre des 2 millions de tonnes de ciment et clinkers mortiers en exportation, et ce vers des marchés extrêmement compétitifs (africains, méditerranéens, européens et américains). En parlant de ce dynamisme économique, on ne peut omettre de rappeler les performances des exportations du complexe sidérurgique Tosyali, de Béthioua (Oran). Les recettes des exportations, du complexe sidérurgique Tosyali Algérie, ont dépassé les 550 millions de dollars. Le complexe a exporté, notamment, du fer à béton, du fil machine et différents types de canalisations, vers 25 pays en Europe, Afrique et Amérique. Tosyali Algérie a également exporté, pour la première fois, cette année, ses produits vers l’Asie (Indonésie et Chine), notamment 70 000 tonnes de rond à béton.

Des milliards de DA qui font saliver plus d’un.