Le département de Mohamed Bouslimani vient d'achever la nouvelle mouture de la loi organique sur l'audiovisuel. Une loi très attendue par les professionnels et les différents intervenants du secteur de la communication et de l'information, étant donné ses implications sur le secteur en entier. Le document en question a fait l'objet, mercredi dernier, d'un examen au sein du Conseil du gouvernement, qui a eu à débattre des différents aspects de l'avant-projet de loi, avant sa présentation au prochain Conseil des ministres. C'est, pratiquement la dernière étape avant la présentation du projet de loi devant le Parlement pour débat et adoption, éventuellement. Outre les aspects relatifs aux avancées technologiques du domaine de la communication, l'avant-projet comprend également des dispositions visant à

«encourager l'investissement privé national dans l'industrie audiovisuelle, ainsi que le renforcement du rôle et de la place du secteur audiovisuel dans le paysage médiatique national». Il y est également fait mention de «la mise en place d'un cadre juridique, régissant les activités audiovisuelles visant notamment, à identifier les entités activant dans le champ audiovisuel, la définition des règles relatives à leur organisation, leur régulation, leur contrôle et aussi l'institution d'une autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel». Un plan de charge volumineux qui renseigne sur l'ampleur du chantier qui attend le département de Bouslimani. Pour les deux axes de travail cités en référence dans le communiqué, notamment l'identification des entités activant dans le secteur audiovisuel, et la définition des règles organisationnelles de ces dernières, une stratégie de travail cohérente et exhaustive s'impose au ministère de la Communication, car, faut-il le souligner, le secteur est parsemé de structures, sociétés, d'organismes et autres groupements qui activent, sous différents aspects juridiques, assurant de multiples prestations, non encore incluses dans le cadre juridique actuel. Certaines de ces entités, qui accomplissent des fonctions à la limite du travail intelligent ont, souvent, recours à des formes et statuts juridiques non conformes aux missions qu'ils remplissent. Parallèlement à cela, d'autres nouveautés sont également à citer, dans le cadre de cet avant-projet de loi. Il s'agit de lois nouvelles, tel le cas pour la loi sur la publicité et les sondages d'opinion, dont l'activité s'est considérablement accrue, ces dernières années. Il convient de rappeler, dans ce cadre, que le secteur de l'information et de la communication compte quelque 130 sites électroniques certifiés, conformément au décret exécutif de 2020. Cela, en plus des six chaines de télévision privées, officiellement agréées en Algérie.

Il est un fait indéniable que la presse nationale et le secteur de la communication ont, de manière globale, subi la mue, en dehors de tout cadre juridique adéquat. L'évolution de la situation générale du secteur est telle qu'aujourd'hui, aussi biens les pouvoirs publics que les opérateurs privés, sont tenus par l'impératif d'un réajustement et une mise à niveau incontournables. Mais le secteur de la communication ne doit pas, non plus, omettre de procéder à une mise à niveau de ses institutions publiques et une refonte globale de l'ensemble des institutions et des instruments relevant du secteur public de la communication est plus que souhaitable, afin d'assurer une nouvelle dynamique conforme aux enjeux et aux défis actuels. En effet, le secteur public de la communication dispose d'une nuée d'entités spécialisées, qui fonctionnent en deçà de leurs capacités réelles. Nous ne citerons pas de sigles ou de noms d'institutions, au risque de blesser la susceptibilité de certains de leurs responsables.

Toutefois, il va sans dire qu'une refonte globale et indispensable doit être opérée, afin d'apporter une nouvelle dynamique organisationnelle et fonctionnelle, conformément aux enjeux de la nouvelle géopolitique, ainsi qu'aux attentes socio-économiques actuelles. Enfin, l'avant-projet de loi vise également à renforcer le volet de l'utilité publique et de l'intérêt général, qui font partie des principes fondamentaux de la presse nationale.