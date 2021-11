Les élections pour les Assemblées populaires communales et de wilayas se sont déroulées dans de très bonnes conditions et ont mis en évidence un retour progressif des électeurs aux urnes. Pour la première fois depuis quelques années, le taux de participation a enregistré une hausse perceptible pour atteindre plus de 15%. Un véritable bond quand on sait que ce dernier ne dépassait pas 1%, ces dernières années.

Aussi, les élections locales, qui ont connu un boycott de certains partis politiques, observent une tendance à la hausse mais donnent aussi une nouvelle configuration politique et une toute autre nouvelle cartographie de la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, les électeurs ont départagé, d'une manière logique, les candidats qui iront ainsi occuper les assemblées au niveau des communes. La nouvelle configuration s'en trouve ainsi dominée par le Front des forces socialistes et les candidats indépendants, mais qui marque aussi un retour en force du Front de Libération nationale.

Un retour marqué, notamment dans les communes comme Aïn El Hammam, où le FLN obtient 6 sièges. Pour le reste, les indépendants talonnent le FFS dans toutes les communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Une bonne moitié des sièges revient au plus vieux parti de l'opposition qui a participé aux élections pour, en fait, barrer la route à ce qu'il qualifiait d'aventuriers qui veulent régler leurs comptes via la Kabylie.

En fait, il convient aussi de noter que la domination du Front des forces socialistes est toute relative, appelant des alliances dans la majorité des communes, que le parti devra contracter avec des indépendants divers, à l'instar de la commune de Boudjima où la liste Assirem est arrivée à la seconde place, avec 6 sièges, contre 7 pour le FFS.

Dans la commune de Tizi Ouzou, les indépendants marquent aussi un retour en force avec des listes patchwork qui seront sans aucun doute des partenaires indiscutables des partis traditionnellement présents dans cette assemblée du chef-lieu de wilaya. Même configuration au niveau de l'APW, où le FFS a obtenu presque la moitié des sièges mais avec une majorité relative appelant une ou plusieurs alliance avec des partis et des indépendants.

À noter également que contrairement aux précédentes échéances électorales, celle d'hier a été marquée par un léger cafouillage dans les opérations de dépouillement et de comptage des voix. Le nouveau mode électoral des listes ouvertes a compliqué les choses faisant durer les opérations jusqu' à une heure tardive de la nuit. Dans certaines communes, les candidats et le agents ont passé une nuit blanche.

Aussi, hier, les téléphones des candidats ne sonnaient plus et les candidats ne répondaient plus. Jusqu'à tard dans l'après-midi, il était encore difficile de connaître les chiffres exacts et les résultats définitifs. Pour d'aucuns, les choses seront plus claires dans les tout prochains jours.