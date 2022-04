L'année 2022 a débuté avec un prix du baril de pétrole à 81 dollars. Depuis, la courbe est demeurée haussière, jusqu'à atteindre un pic à 128 dollars le baril. Le premier trimestre montre donc une progression significative des recettes en devises du pays. À titre indicatif, on retiendra qu'entre cette année et celle qui a précédé, il a été enregistré une hausse moyenne quotidienne de quelque 40 dollars. C'est dire l'extraordinaire situation financière qui se présente à l'Algérie. De fait, les finances du pays ont atteint un niveau d'aisance appréciable et l'on peut avancer sans trop de risque de se tromper que le commerce extérieur sera nettement excédentaire cette année. Et pour cause si avec un niveau de prix oscillant autour des 70 dollars en 2021, l'économie nationale a réalisé un excédent d'un milliard de dollars, il est plus que probable que d'ici à la fin de l'année en cours, le résultat sera bien plus important. Un optimisme que partagent beaucoup d'observateurs qui retiennent la prudence dont font montre les membres de l'Opep+. En effet, malgré l'insistance des pays consommateurs pour une forte hausse de la production, l'Opep+ est resté à sa stratégie première qui consiste à n'injecter que 400 000 barils par jour supplémentaires. De fait, même un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ne fera pas crasher l'or noir. Sachant que le prix du gaz suit celui du pétrole, l'Algérie engrangera d'importants bénéfices, peut- être les plus importants de la dernière décennie.

Cet état de fait lui garantit un apport financier conséquent. Le niveau des resserves de change peut doubler d'ici à la fin de l'année. Le Fonds de régulation des recettes, réanimé à la faveur de la hausse des cours, engrangera une exceptionnelle recette, de même que le Fonds de la retraite, financé sur la fiscalité pétrolière. C'est dire que toutes les «tirelires» de l'État sont déjà en train de se remplir et l'on prévoit une situation comparable à celle de 2012. Cette perspective est d'autant plus recevable que la politique de réduction des importations, suivie par l'Exécutif ne sera pas remise en cause malgré l'embellie annoncée.

La relance économique mondiale post-Covid et la guerre en Ukraine contribuent clairement au refoulement conséquent des finances du pays. De fait, il sera possible d'envisager d'importants investissements publics. Cela a été le réflexe des autorités du pays après le renchérissement du pétrole lors des premières années du 3e millénaire. L'Algérie a ouvert d'immenses chantiers d'infrastructures de base qui ont coûté plusieurs centaines de milliards de dollars, entre routes, barrages, logements, écoles, hôpitaux...etc. Mais le revers de la médaille aura été un faible retour sur investissement, en ce sens que le pays n'a pas développé un véritable savoir-faire, ni créé des richesses propres. Cela sans compter les surévaluations de nombreux projets. La nouvelle manne financière oblige l'État à poursuivre sur la lancée des investissements, mais tout en gardant un oeil vigilant sur leur rendement.

À bien suivre le discours du Président Tebboune, il n'est pas question de laisser des chantiers s'éterniser, ni de se perdre dans le tout import. Les investissements visiblement préconisés par l'Exécutif tourneront autour des projets structurants. La mine de phosphate de Tébessa en est l'une des illustrations, mais il reste la mine de fer de Ghar Djebilet, le Port- centre, un ambitieux programme d'énergie renouvelable... Et tout cela en assurant un transfert de savoir-faire. Mais le revers de la médaille des investissements publics est bien entendu une bureaucratie envahissante qui, à ce jour, agit comme un frein à toute relance économique sérieuse. Car, le lancement des grands projets publics structurants avec l'argent du pétrole n'est pas en soi la panacée. Encore faut-il ouvrir aux opérateurs économiques nationaux et étrangers la possibilité de contribuer à la relance en facilitant l'investissement privé. L'argent est un moyen de se développer, mais l'élément humain l'est tout autant.