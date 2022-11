Après le solaire, l'Algérie cible une autre énergie dite «propre». Depuis plusieurs mois, le pays s'est lancé dans la bataille du «mix énergétique» afin de préserver ses ressources fossiles mais également l'environnement.

L'énergie solaire est bien évidemment au centre de cette nouvelle stratégie. De petites stations ont déjà été lancées un peu partout à travers le pays. Néanmoins, un grand projet est en cours de maturation. Il s'agit du Solar 1000 qui vise à porter les capacités de production du pays à 1 GW. Toutefois, après avoir posé les bases de ce projet, les Hautes autorités du pays ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. *

C'est ainsi que l'Algérie compte se lancer dans cette nouvelle énergie, en vogue actuellement dans le monde, à savoir l'hydrogène vert. Le Commissaire national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique auprès du Premier ministre a annoncé, hier, que cette réflexion allait se concrétiser très prochainement sur le terrain! Il annonce dans ce sens le lancement de deux projets pilotes. «Ils auront une capacité de 2 à 10 MGW et vont être lancés prochainement en collaboration avec des partenaires étrangers», a indiqué Noureddine Yassaâ. «Il y a des discussions pour lancer ces premiers projets pilotes de production d'hydrogène vert à partir de l'électrolyse de l'eau», a annoncé le même responsable, hier, lors de son passage sur les ondes de la chaîne 3 où il était L'Invité de la Rédaction.

Ce conseiller auprès du Premier ministre indique que le gouvernement avait tracé une feuille de route claire afin d'intégrer l'hydrogène vert dans la transition énergétique, entamée par l'Algérie depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Cette feuille de route pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'hydrogène vert a été présentée aux réunions du gouvernement», a fait savoir ce même expert. «Cette vision se décline en plusieurs phases intégrant, notamment les aspects techniques, réglementaires et normatifs, mais aussi ceux liés à la recherche et à l'innovation», poursuit-il.

Noureddine Yassaâ soutient dans ce sens que les choses vont se faire étape par étape à travers ce plan de bataille qui trace le chemin à suivre jusqu'à l'horizon 2050. Le premier défi sera à l'horizon 2040 avec une ambition de produire «1 à 2 millions de tonnes d'hydrogène vert» d'ici cette date. Pour lui, ces projets pilotes vont permettre de faire le premier pas dans ces énergies d'un nouveau genre. Surtout que les prix de revient de cette énergie commencent à baisser. Cela à cause des percées technologiques dans ce domaine et des investissements de plus en plus importants dans ce domaine à travers le monde.

Ce qui pourrait être une carte gagnante pour l'Algérie. Noureddine Yassaâ est des plus optimistes sur la question. Il se veut même très rassurant dans les capacités de l'Algérie à concrétiser ses nouvelles ambitions. «Nous sommes un pays énergétique par excellence. Nous avons l'expérience dans le domaine de la production, de stockage, de distribution, de transport et d'exploration de l'énergie, notamment le gaz», a-t-il argumenté. Il insiste sur le fait que le pays compte sur cette expérience mais aussi sur toutes ses richesses afin de remporter cette nouvelle bataille.

C'est ainsi que l'Algérie va aussi se lancer dans l'hydrogène dit bleu à partir du gaz naturel. «l'Algérie produit déjà de l'hydrogène à partir du gaz naturel, mais, aujourd'hui, elle oeuvre à réduire l'empreinte carbone», a-t-il précisé. L'Algérie pense donc déjà à l'après -pétrole mais aussi à l'environnement. D'ailleurs, elle compte encourager la locomotion électrique, tout en interdisant les véhicules roulant au diesel.

Le nouveau cahier des charges d'importation de voitures a introduit ces deux nouveautés. Des facilités et des exemptions de taxes devraient être accordées aux véhicules électriques. L'Algérie nouvelle sera donc amie de l'environnement...