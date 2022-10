«Notre pays a avancé à pas sûrs vers la concrétisation de cette aspiration nationale dont le peuple algérien commence à en récolter les premiers fruits», écrit l'éditorialiste de la revue, El Djeïch dans son dernier numéro, en référence à l'édification de le nouvelle Algérie, initiée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale.

La nouvelle Algérie est en marche. Une vérité incontestable que nul ne peut remettre en cause, affirme l'éditorialiste sous le titre «la voie judicieuse». Pour étayer ses propos, il citera les différentes «réformes profondes engagées par le président Tebboune». Des réformes en droite ligne de ses engagements auprès du peuple.

Des réformes ayant «touché toutes les institutions constitutionnelles» et «ponctuées par la promulgation de la loi électorale qui a définitivement barré la route aux pratiques, le moins que l'on puisse dire, négatives, qui caractérisaient la scène politique précédemment». Des réformes accueillies «favorablement par le citoyen», en particulier les jeunes, qui «reprennent progressivement confiance en les institutions de l'État». Une confiance contribuant, selon l'éditorial de la revue, à créer l'équilibre économique dans le pays. À cet égard, l'auteur soutient que «la stabilité institutionnelle du pays a eu un impact positif sur la situation économique globale, ce qui a permis d'impulser un véritable dynamisme économique et la mise en oeuvre de réformes structurelles appropriées, sur des bases modernes», d'autant plus que «de nombreux indicateurs confirment que notre pays se redresse économiquement, grâce à la politique rationnelle adoptée».

Une démarche qui «repose essentiellement sur la diversification économique, le renforcement des capacités d'exportation hors hydrocarbures, l'encouragement de la production nationale et la rationalisation de l'importation qui, dans la prochaine étape, s'orientera vers la création de la richesse». Ce qui aura, note l'éditorialiste, «un impact positif sur la situation sociale qui connaîtra davantage d'amélioration, et ce, suite aux dernières décisions prises par le président de la République, portant augmentation des salaires des travailleurs, des pensions de retraite et de l'allocation chômage». Abordant l'actualité internationale, l'éditorialiste mettra en avant le retour de «la diplomatie algérienne» après avoir longtemps été absente. «La parole de notre pays est de nouveau écoutée dans les foras internationaux, dans un contexte régional et international caractérisé par l'instabilité et des mutations accélérées» relève le même document.

Une activité ayant permis l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain et dans le proche environnement de l'Algérie.

Une activité largement saluée par la communauté internationale. «Ce retour en force de la diplomatie algérienne et son savoir-faire reconnu lui permettront de peser de tout son poids pour réussir à unifier les rangs arabes lors du Sommet arabe que l'Algérie accueillera les 1er et 2 novembre 2022» indique-t-on. Dans ce contexte, l'ANP a un rôle primordial à jouer, affirme l'éditorialiste, tout en référant à la déclaration du général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, selon laquelle «le contexte international actuel est impitoyable pour les faibles, et le statut régional et international de notre pays en tant qu'État pivot par excellence, sa position stratégique vitale ainsi que la conjoncture difficile que traverse notre environnement régional, sont autant de facteurs qui exigent de nous, plus que jamais, la poursuite du travail inlassable d'édification d'une armée moderne et professionnelle».