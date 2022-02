Une semaine et des enseignements! Les festivités marquant la Journée mondiale de la langue maternelle et la Semaine des langues africaines ont montré l'image de la nouvelle Algérie, prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) a choisi la petite ville d'Igli (wilaya de Béni Abbés, dans le sud-ouest du pays) pour accueillir cet événement à la dimension internationale. Un grand défi pour une wilaya qui vient à peine d'être promue comme wilaya. Les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Au-delà des moyens limités de cette région du sud-ouest du pays, les grandes institutions de cette wilaya venaient à peine d'être installées. Elle était à l'état embryonnaire. Mais cela n'a en aucun cas découragé Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA. «C'était un challenge difficile mais nous l'avons réussi malgré les contraintes. C'est notre plus grande fierté», a-t-il soutenu avec un large sourire. Néanmoins, il précise que cela n'aurait pas été le cas, sans l'implication des cadres du HCA, mais surtout des responsables locaux. «Tous ont mis la main à la pâte. Ils ont travaillé durant plusieurs mois, d'arrache-pied, pour la réussite de cet événement d'envergure internationale», a souligné le SG du HCA. Sa satisfaction est d'autant plus grande qu'il s'agit de jeunes commis de l'État. La majorité est issue de l'après-indépendance. Mieux encore, le chef de daïra d'Igli n'a que

38 ans? alors que le président de l'A.P.C a 42 ans! Il s'agit là d'un exemple concret de la «passation de pouvoirs» aux jeunes cadres de l'Etat, promise par le président Tebboune. Le fait qu'ils ont réussi à organiser cet événement, avec brio en si peu de temps, ne fait que le conforter dans ce choix. La jeunesse algérienne est capable de miracles, pour peu que l'on la laisse travailler. Un autre petit exemple confirme cette belle réalité. En marge des festivités, un atelier cinéma a été organisé au profit des jeunes lycéens d'Igli. En moins d'une semaine, ils ont réussi à tourner un magnifique court-métrage qui a été diffusé lors de la clôture de ce double événement. Les invités ont été ébahis par la qualité de l'oeuvre. C'est une belle image de l'Algérie nouvelle, celle réconciliée avec son passé et son... avenir! Surtout que durant cette semaine de l'amazighité, nous avons assisté à un grand moment de communion nationale. Des Algériens venus des quatre coins du pays se sont retrouvés à Beni Abbès pour exprimer leur fierté d'être amazighs. Une unité qui s'est concrétisée par les échanges, les débats et les amitiés qui se sont liées lors de cet événement. D'ailleurs, le HCA a fait signer un accord de jumelage de Beni Abbés et de Béjaïa, afin de «cimenter» cette grande «communion» les citoyens de ce pays, qu'est l'Algérie. Une nation désormais «décomplexée» avec tout ce qui a trait à l'identité nationale. Les autorités semblent même avoir fait de ce dossier leur priorité. Ils encouragent la promotion et la sauvegarde de notre patrimoine matériel et immatériel, en soutenant ce genre d'initiative. Tamazight est parlé sans complexe pour en faire réellement une langue nationale et officielle. C'est la nouvelle Algérie...