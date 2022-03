Algérie télécom AT lance sa nouvelle offre Moohtarif dédiée aux petites entreprises, start-up et professions libérales. Dans une conférence de presse animée, hier, au Palais de la culture Moufdi Zakaria , le P-DG d'Alégétie télécom, Adel Bentoumi, une offre spécifiquement destinée aux petites entreprises, star-up et professions libérales. A T entend répondre aux exigences de ses clients pro, notamment les start-up mais également les professions à caractère libéral, comprenant avocats, comptables, médecins, architectes...L'offre est également dédiée aux très petites entreprises TPE exerçant dans la restauration, le tourisme et autres services...

Le nouveau pack Moohtarif d'Algérie télécom se décline avec de nombreux avantages, notamment un accès internet illimité à très haut débit, mais encore, des réductions allant jusqu'à -50% sur des services à valeur ajoutée.

Le principe de cette nouvelle offre se décline en quatre forfaits méga, à savoir 10 mégas, 20 mégas, 50 mégas et 100 mégas.

Ainsi, l'offre Moohtarif 10mégas inclut, l'Internet Adsl et FTTH jusqu'à 10 Mbps.

Elle permet d'effectuer des appels illimités vers les réseaux d'Algérie télécom et retient les avantages liés au forfait Idoom fixe, avec le choix de deux numéros favoris à 5Da/min.

Elle est proposée au tarif compétitif de 1 990 DA, hors forfait Idoom fixe, avec 20% de réduction sur l'hébergement et la conception des sites Web et l'adresse IP fixe.

Moohtarif 20 mégas propose quant à elle l'Internet ADSL et FTTH jusqu'à 20 Mbps, avec à la clé des appels illimités vers les réseaux d'Algérie télécom.

Les avantages liés au forfait Idoom fixe sont mentionnés avec le choix de quatre numéros favoris à 4Da/min.

Pour le prix de 3 990 DA, hors forfait Idoom fixe, le client peut ici prétendre à- 30% de réduction sur l'hébergement, la conception des sites Web et l'adresse IP fixe.

Moohtarif 50 mégas offre pour sa part l'Internet FTTH jusqu'à 50 Mbps, avec appels illimités vers les réseaux d'Algérie télécom.

Elle retient les avantages liés au forfait Idoom fixe choisi et 6 numéros favoris à 3Da/min.

Au tarif de 6 990 DA, forfait Idoom fixe inclus, le client jouit de - 40% de réduction sur l'hébergement, et la conception des sites Web et l'adresse IP fixe.

Enfin, pour l'offre Moohtarif 100 mégas, le client dispose de l'Internet FTTH jusqu'à 100 Mbps, avec appels illimités vers les réseaux d'Algérie télécom.

Les avantages liés au forfait Idoom fixe choisi sont ici maintenus, avec le choix de dix numéros favoris à 2Da/min.

Pour 9 990 DA forfait Idoom fixe inclus, l'offre propose -50% de réduction sur l'hébergement et la conception des sites Web et l'adresse IP Fixe.