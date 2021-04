Comment éradiquer les innombrables réseaux de la corruption, installée depuis des décennies? Nonobstant le fait que la corruption et la bureaucratie ont été érigées en mode de fonctionnement par les anciennes gouvernances, qui se sont succédé à la tête du pays, au point où presque toutes les institutions ont été infectées par ce mal ravageur.

Il faut dire que les techniques et les modes opératoires pour asseoir ce phénomène ont eu le temps pour être fortement rodés et huilés, et la lutte pour les déloger exige autant d'efforts, et la mise en place d'une forte stratégie implacable, à même d'attaquer le mal à la racine. Dans ce sens, le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc), Tarek Kour, a estimé lors de son intervention à l'ouverture d'une session de formation virtuelle sur la bonne gouvernance, organisé par l'organe considéré. Il a estimé qu'«il est nécessaire que les institutions et l'ensemble des acteurs trouvent des mécanismes de coordination en vue de créer une dynamique permettant d'avoir une vision commune pour faire face à ce phénomène». Une recommandation qui tend à renforcer la lutte contre la corruption et à élargir à l'ensemble des outils et des instances de contrôle, mis en place par le truchement des dispositions fortes contenues dans la nouvelle Constitution. L'objectif est d'atteindre, à travers la mobilisation et la formation, une force de frappe nécessaire devant le volume et l'étendue des dégâts causés par ces pratiques qui ont poussé le pays au bord du précipice.

A ce sujet Kour précise que «la coordination qui s'est établie entre l'Onplc, la Cour des comptes et les autres secteurs dans des domaines liés à la transparence et à la lutte contre la corruption, a été consacrée dans la nouvelle Constitution». Il est clair qu'un travail commun entre les différents acteurs de la lutte conduira à redonner confiance aux responsables et aux citoyens pour se dresser et accompagner les institutions à instaurer un climat favorable à l'émergence d'une volonté patriotique à anéantir les foyers de la corruption à leurs bases.

D'autant plus que les actions de dénonciation qui semblaient vaines durant le règne de l'oligarchie, pourraient avoir toute leur importance et impact sous le ciel de l'Algérie, et s'inscriront dans la continuité du mouvement de protestation dont l'essence même était l'injustice sociale.