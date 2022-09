Les indicateurs de la santé maternelle le confirment d'année en année, la mortalité néonatale est en sensible baisse en Algérie. C'est ce que rappelle le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, à la faveur d'un discours marquant la célébration de la Journée arabe de la santé. Benbouzid a ainsi fait savoir que 95% des nouvelles mamans ont eu au moins une consultation médicale durant leur grossesse. Il a ajouté que le taux de mortalité maternelle a baissé, passant de 57,7 à 48,5 pour chaque 100000 naissances vivantes. Quant aux décès d'enfants de moins d'un an, ils ont diminué d'environ 4 points, passant de 22,3% en 2015 à 18,9 en 2020. Autant de chiffres qui confirment que l'Algérie est au diapason des recommandations émises par les plus hautes instances mondiales de la santé, en matière de santé maternelle. L'Algérie a en effet toujours adhéré aux engagements internationaux visant la préservation de la vie humaine, des enfants et des femmes particulièrement durant la grossesse, et au cours ou suite à un accouchement. Les autorités sanitaires du pays n'ayant de cesse de veiller à l'amélioration des conditions d'accouchement et de mettre les moyens à la disposition de la femme enceinte à travers le pays. L'Algérie a d'ailleurs placé la célébration de ce 4 septembre marquant la Journée arabe de la santé, sous le thème: «Santé de la Mère et de l'Enfant: Pour un accès optimal.»

Concernant cet événement, Benbouzid a indiqué que la célébration par l'Algérie de cette journée à l'instar des pays arabes «traduit son engagement et l'importance qu'elle accorde à la mise en oeuvre des décisions du Conseil des ministres arabes de la santé, soulignant sa volonté d'oeuvrer en coordination avec les pays membres pour la promotion de la santé au sein de leurs sociétés». Il a en outre fait savoir que «la célébration de cette journée est d'une extrême importance d'où la nécessité de sa valorisation d'autant que cet évènement assurera sans aucun doute des opportunités de coopération et de transfert de connaissances et d'expériences outre l'échange des bonnes pratiques en matière de santé entre les pays membres en réponse aux préoccupations de leurs citoyens». Le ministre a également émis le voeu de relancer le rôle de la Ligue arabe dans les fora internationaux à travers l'unification de la position arabe en matière de santé en adéquation avec les spécificités des pays de la région, réitérant la proposition de l'Algérie, présentée lors de la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la santé (24 mars 2022), portant création d'une organisation arabe chargée des questions sanitaires sous le nom de l'«Organisation arabe de la santé».