La wilaya d'Oran semble avoir réussi à identifier la source du mal. Le wali, Saïd Sayoud, a affirmé que «50% des 100 stations de pompage des eaux usées sont détériorées, entraînant des fuites d'eau putride, lors des pluies, provoquant la fermeture de nombreuses routes et d'axes à travers le territoire de la wilaya, y compris dans le groupement d'Oran».

Dans ce contexte, le wali a instruit les autorités concernées de faire un diagnostic et d'évaluer «les besoins de l'État, pour prendre en charge cet aspect et les points noirs qui ont encore détérioré la situation environnementale, offrant une image inappropriée d'Oran». Il a également indiqué que «les autorités compétentes sont en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux manquements enregistrés il y a plusieurs années», appelant les P/APC et les chefs de daïras à «résoudre le problème au plus vite».

La Société de l'eau et de l'assainissement de la wilaya d'Oran (Seor) a lancé la réalisation du grand projet destiné à prendre en charge la collecte et l'acheminement des eaux usées vers la station d'épuration d'El Kerma via la station de relevage du Petit-Lac. Ce projet de grande ampleur vise à résoudre, d'une manière définitive, l'épineux problème du rejet des eaux usées, notamment de la partie basse de la ville, vers le littoral oranais. Les travaux sont partagés en deux lots distincts: Le lot 1 concerne le «Bassin Ouest» et le lot 2 le «Bassin Est». Le projet consiste également en la réalisation de cinq stations de relevage et la pose d'un réseau de collecteurs de 7242 ml de différents diamètres. Le lot 1 ou encore le Bassin Ouest comporte deux stations de relevage, la première à Es Snoubar alors que la seconde est à Ras El Aïn, avec un linéaire de 2478 m. Le lot 2, Bassin Est, comporte trois stations de relevage installées à la Pêcherie, au centre-ville et à Gambetta, avec un linéaire de 4764 m. L'impact écologique de ces stations porte sur la dépollution du littoral en atteignant «0% de rejet sur le littoral oranais». La collecte des eaux usées de toute la ville d'Oran, qui seront acheminées vers la station d'El Kerma, traitées et destinées à des fins agricoles, et l'optimisation du fonctionnement de la Step El Kerma et de la station de relevage de Petit Lac. La station de relevage du Petit Lac refoule vers la Step El Kerma via une conduite de diamètre 1800 sur un linéaire de 8 km, avec un débit moyen actuel de 80000 m3/j, dont le projet apportera un débit supplémentaire à l'horizon 2040, de 44000 m3/j reparti sur plusieurs tronçons. Le lot 1 partie ouest du projet de la partie basse d'Oran va apporter un débit supplémentaire à la mise en service de 12000 m3/j, pour atteindre les 16 500 m3/j à l'horizon 2040. Le lot 2 partie est du projet de la partie basse d'Oran va apporter un débit supplémentaire à la mise en service de 20000 m3/j, pour atteindre les 27500 m3/j à l'horizon 2040. La station de relevage de la zone de Tafraoui est opérationnelle. Elle permettra de mettre un terme aux rejets des eaux polluées au niveau e la zone humide de Oum Ghellaz. Cette station est tant attendue dans la région pour sont impact, non seulement sur les localités de la région (Oued Tlélat, Mehdia, Chekalil et Toumiat), mais aussi sur le milieu récepteur, en l'occurrence Oued Tlélat et Dayet Oum Ghellaz, où les eaux usées sont déversées sans traitement. La réalisation de cette station permettra ainsi de dépolluer cette zone humide (Dayet Oum Ghellaz) qui a connu, ces deux dernières années plusieurs épisodes de mort massive de poissons, à cause de la pollution. En ce qui concerne la prise en charge des eaux usées de la daïra de Oued Tlélat et des alentours, le projet prévoit la réalisation d'un réseau de raccordement, en plus de celui qui existe déjà, ont indiqué dernièrement les responsables de l'antenne de l'ONA, précisant que «ces localités seront raccordées, sur un collecteur de 10 km de longueur, les reliant à deux stations de relevage et qui finissent à la Step».