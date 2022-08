Ne dérogeant pas à la règle du devoir, les habitants de la wilaya d’Annaba poursuivent leur mobilisation de collecte d’aides humanitaires en faveur de leurs concitoyens, fortement affectés par les incendies qui ont embrasé la wilaya d’El Tarf. Un deuxième convoi médical, paramédical et alimentaire a été envoyé, samedi, aux sinistrés des incendies ayant ravagé cette wilaya. L’opération a été organisée en coordination avec la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d’Annaba. Supervisée par le wali d’Annaba, cet élan de solidarité a enregistré une large adhésion de nombreux bienfaiteurs, investisseurs, citoyens d’Annaba et plusieurs associations de wilayas. Les camions acheminés vers la wilaya sinistrée étaient composés de matériels, de couvertures, de denrées alimentaires non périssables et d’eau minérale, entre autres. Cette opération témoigne de la solidarité des habitants d’Annaba, et de toute la wilaya, qui ne ménagent aucun effort afin de venir en aide à leurs frères de la wilaya d’El Tarf. Notons que d’autres caravanes sont en train d’être organisées afin de soutenir les victimes des incendies de forêt. De nombreux commerçants, citoyens associations de la wilaya d’Annaba participent à la collecte et au stockage des produits destinés aux sinistrés.