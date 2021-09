Exprimant un engagement indéfectible à la concrétisation du processus constitutionnel, en vue d'asseoir les bases nouvelles pour l'émergence de l'Algérie nouvelle, le président du conseil de la nation, Salah Goudjil, a tenu, lors de son allocution d'ouverture de la session parlementaire pour l'année 2021-2022, à mettre en avant l'aspect hautement important de la dernière phase du processus électoral. Convaincu que les prochaines élections viendront couronner les efforts de l'Etat à satisfaire les attentes du peuple, Salah Goudjil a estimé que «les élections locales prévues le 27 novembre prochain revêtent une extrême importance dans le choix des représentants du peuple dans un cadre démocratique afin de produire une réelle représentation pour les Assemblées populaires communales et de wilayas». Nul besoin de rappeler que la réussite de ce rendez-vous électoral s'inscrit également dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, qui visent en profondeur, à réhabiliter la confiance entre le citoyen et l'Etat. Cela étant, cette étape cruciale de la reconstruction du pays, se présente dans une conjoncture affectée par les malheureux événements qui ont touché plusieurs régions du pays, notamment la Kabylie et par les développements conflictuels avec le voisin de l'Ouest.

À ce titre, le président du Conseil de la nation n'a pas manqué de préciser que «la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc était nécessaire, voire indispensable; le Maroc doit comprendre définitivement que l'Algérie ne tolèrera jamais les manoeuvres auxquelles (le Makhzen) recourt depuis longtemps». Plus précis sur les raisons profondes de cette rupture, Salah Goudjil affirme: «Le royaume est allé jusqu'à permettre à l'ennemi de l'Algérie et des Arabes de menacer l'Algérie depuis son territoire, dans le cadre d'une visite officielle, avec l'assentiment du ministre marocain des Affaires étrangères». Dans ce registre Goudjil, est longuement revenu sur l'impératif d'oeuvrer à l'importance de replacer l'Algérie au rang qu'elle mérite, autant sur le plan diplomatique que sur les plans économique et social. À ce titre, Goudjil a fait état «des préparatifs en prévision de la réunion qui abritera prochainement le Conseil de la nation, avec la participation de l'Assemblée populaire nationale, en présence du ministre des Affaires étrangères, et ce dans le but de mettre au point une stratégie de coordination et, d'intégration sur les positions de l'Etat algérien sur les différentes questions régionales et internationales». Une orientation qui s'impose dans la mesure où ce sont ces positions qui ont valu à l'Algérie toute la convoitise et l'hostilité dont elle a fait l'objet, particulièrement ces derniers mois. C'est dans cette optique que le président du Conseil de la nation attire l'attention sur l'importance de renforcer le front interne et de prendre conscience du danger permanent qui plane sur la stabilité du pays, exhortant les partis politiques et les acteurs de la société civile à «la sensibilisation des citoyens aux menaces qui guettent le pays et l'importance d'inculquer les principes de la guerre de Libération nationale, notamment aux nouvelles générations, pour une compréhension profonde de l'Algérie et leur association aux efforts d'édification présents et futurs». Une édification qui ne peut occulter l'impératif de mener de front plusieurs affaires à la fois, dans la mesure où le parachèvement du processus électoral et la gestion des conflits diplomatiques, devrait s'accompagner d'une gestion sans faille des affaires internes. À ce titre, Salah Goudjil a affirmé que «le Plan d'action du gouvernement adopté, lundi dernier, en Conseil des ministres, est un programme de priorités, notamment dans le volet socio-économique, en termes de développement de l'armée et de soutien au secteur de la santé».