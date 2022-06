En dépit de l'interrogation incessante de certains députés, l'ouverture de bureaux de change en Algérie demeure toujours inenvisageable. C'est, du moins, ce qu'a répondu le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, précisant que «les investisseurs ne manifestent pas d'intérêt pour cette activité. Il n'existe pas de demande d'ouverture de bureaux de change». Cela s'explique, en premier lieu, par la faiblesse d'attrait de cette activité, du simple fait que le taux de rémunération de ces bureaux a été fixé à 1%. Un élément de départ handicapant pour les investisseurs, mais surmontable, selon les experts. Dans la mesure où l'organisation de ces bureaux s'articule autour de la gestion de grands flux de capitaux, susceptibles d'engranger des revenus appréciables. Une situation qui dure depuis des années et qui a contribué à l'échec du lancement de ces bureaux, il y a quelques années. Nul besoin de rappeler que sur 46 agréments délivrés par la Banque d'Algérie, seulement six ont abouti à leur création. Une expérience qui a reflété l'absence d'écosystème favorable à cette activité. Une absence de débouchés qui s'explique autant par la faiblesse de l'activité touristique, que par l'absence d'alignement des taux de change officiel et parallèle. En outre, la complexité de ce dossier réside dans l'existence du marché parallèle de devises, qui se maintient malgré les multiples tentatives d'éradication. Alimenté par différentes sources, notamment le rapatriement des pensions de retraite d'expatriés, d'importation hors circuits bancaire et des effets de la surfacturation, le marché parallèle demeure puissant et seule alternative pour les particuliers et les opérateurs économiques. Cependant, devant les besoins d'une relance efficiente, l'ouverture de bureaux de change est plus qu'indispensable. Elle serait synonyme de renforcement du principe de la convertibilité du dinar et, par conséquent, de la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle et de gestion. C'est dans cette optique que le ministre a tenu à expliquer que «ce dossier relève exclusivement de la responsabilité de la Banque d'Algérie qui a mis en place un cadre réglementaire régissant l'activité des bureaux de change et permettant d'assurer la traçabilité, la transparence et le contrôle des transactions y afférentes, en vue de garantir le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que les objectifs de la politique de change. Des dispositions, certes nécessaires pour les besoins d'assainissement et des réformes de l'activité bancaire et financière; il n'en demeure pas moins que les bureaux de change demeurent un objectif incontournable pour la concrétisation des politiques publiques adoptées par l'Etat, dans le cadre du redressement économique du pays, car, il faut le dire, l'économie nationale est en besoin de solidité et de crédibilité pour se frayer un chemin à l'international. Des éléments qui ne peuvent émerger qu'à travers une gestion fluide des volumes de change, du fait que ces derniers interviennent dans le développement des échanges commerciaux et économiques.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que «la Banque d'Algérie suivait l'évolution du marché des changes, ce qui permet d'opérer les changements nécessaires en ce qui concerne le cadre réglementaire, dans le but de s'adapter aux besoins et aux objectifs économiques du pays».