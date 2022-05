Résilientes, compétitives et très ambitieuses, les entreprises turques ont réussi à booster l'image de marque de la Turquie en Afrique.

Le volume des investissements turcs dans le continent noir dépassent le seuil des 26 milliards de dollars, à fin 2020, selon des chiffres avancés par le ministère des Affaires étrangères turc.

Tous les secteurs d'activités sont bons pour assouvir l'appétit vorace des investisseurs turcs, à savoir les mines, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'habitat, l'agriculture, la santé et le BTP. Dans le domaine de l'industrie militaire, l'ancien Empire ottoman a réussi à trouver acheteur à ses produits, notamment les prestigieux drones à usage militaire, dans nombre de pays africains, à l'instar de la Libye ou encore le royaume du Makhzen. Tournant le dos à l'Occident, dont l'Union européenne, la Turquie d'Erdogan a su se frayer un chemin dans l'Afrique et le Monde arabe, à une multiplication des investissements et des opérations de charme.

Avec son bâton de pèlerin, le président turc a déjà sillonné une trentaine de pays africains, sur les 54 existants, prônant une action de proximité politique et diplomatique, en vue de favoriser une percée des IDE turcs dans le continent noir. Avec une gouvernance revisitée, la présence diplomatique turque en Afrique est passée de 14 représentations en 2002, à plus de 43 ambassades turques, à travers les différentes capitales africaines.

Parallèlement à cet effort diplomatique, la Turquie a également accentué ses dessertes aériennes, en déployant à satiété la Turkish Airlines, à travers l'ouverture des liaisons avec le continent noir.

Ankara ne lésine pas sur les moyens à mettre en oeuvre, en vue de renforcer sa présence sur le continent. Vers la fin de l'année 2021, le président turc a rassemblé autour de lui, à Istanbul, une centaine entre responsables et chefs d'État africains. Erdogan n'a pas hésité à venir en aide aux pays africains, laissés pour compte durant la crise de Covid-19 par la communauté internationale. Il promettra l'envoi de plus de 15 millions de doses de vaccins anti-Corona. Simultanément, la Turquie développe également un volet d'assistance et d'aide au développement socio-économique.

Sans compter les oeuvres de charité et les donations multiples en direction des populations défavorisées dans nombre de pays africains sous-développés.

En Algérie, la valeur des investissements directs IDE turque, dépassent les 5 milliards de dollars, à travers un volume de réalisation des entreprises turques de plus de 20 milliards de dollars. Quant au volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie, il dépasse les 3,5 milliards de dollars. C'est dire tout le potentiel des IDE turcs.