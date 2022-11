Le Salon international du digital, de la technologie et de l'IOT Digitech reprendra ses droits à partir du 13 jusqu'au 15 du mois en cours au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal. C'est ce qu'ont annoncé, hier, les organisateurs au cours d'une conférence de presse organisée dans la perspective des préparatifs de ce salon. Placée sous le parrainage du ministère de la Numérisation et des Statistiques, cette troisième édition placera la transformation digitale en Algérie au coeur de ses activités et programmations. Pour le cofondateur du salon, Djibril Dio il s'agit d'une «édition qui permettra la rencontre de grands groupes activant dans le domaine de la data et des nouvelles technologies».

Le salon Digitech est également un espace dédié aux start-up activant dans ce domaine précis, offrant ainsi des possibilités en matière de B2B, de mises en relations et de valorisations des ressources et des compétences. Pour ce cofondateur du salon, «Digitech est le carrefour des rencontres et la démonstration du business». Il soulignera, par ailleurs, les efforts du gouvernement en matière de soutien aux start-up et la création du label qui a permis l'éclosion et l'évolution de ces entités nouvelles. Pour Djibril, «le numérique est une bataille que nous livrons actuellement ensemble, pour une transformation réussie».

À ce propos, il estimera que l'un des objectifs du salon est de permettre la découverte de l'écosystème national algérien par les investisseurs potentiels. Il est important de rappeler que la troisième édition, permettra de nouvelles éventualités à travers une panoplie de possibilités, via l'univers de la Metaverse. Les participants pourront intégrer des salons et accéder à des conférences virtuelles, faciles à utiliser. Le salon permettra également l'organisation de conférences et de panels animés et assurés par des géants de la Fintech, autour des technologies nouvelles, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et autres sujets de grande actualité. Cette édition du Digitech qui intervient après une interruption due aux mesures restrictives de la crise sanitaire du Covid- 19, promet d'être à la hauteur des ambitions de ses organisateurs. «Ce sera le premier événement à l'échelle du Maghreb, qui se déroulera en présentiel et en virtuel, à travers l'univers du Metaverse», confiera Ryma, une représentante du salon Digitech.

Cette troisième édition verra la présence des intégrateurs de solutions, des spécialistes des DATA, des banques numériques, des spécialistes en cybersécurité, etc... Pour l'un des sponsors du salon, Hachem Hachem directeur régional commercial de RTI et CIS Int'l, un intégrateur de solutions en informatique et télécommunications, c'est une grande opportunité pour faire valoir le potentiel de sa société, qui a déjà développé un important portefeuille de projets structurants en Algérie, conjointement avec les institutions nationales et les secteurs économiques publics et privés. Quant au représentant de la banque AGB, Amine Kermezli, chef de département marketing et communication, «c'est un rendez-vous incontournable et un carrefour qui nous permettra d'être au plus près des start-up, d'être à l'écoute des entreprises afin de développer de nouveaux produits». Le représentant de la banque du Golfe a fait part de nouveautés et cette large gamme de produits nouveaux que l'AGB vient de mettre sur le marché. Quant au représentant officiel de Cisco à l'échelle du Maghreb arabe, Fayçal Othmane la cybersécurité est la question fondamentale à aborder avec intérêt lors de ce salon. «Dans un contexte dominé par l'hyperconnectivité et des tendances lourdes vers les solutions Cloud et les infrastructures, ainsi que la généralisation du télétravail ou encore le travail hybride, la généralisation de la 5G et même la 6G, la généralisation des applications dans la gestion des entreprises, la révision des normes et des procédures de liées à la cybersécurité se pose avec acuité», dira-t-il proposant des solutions dans le cadre de sécurisation, à travers des systèmes fiables et actualisés pour faire face aux flux impressionnants sur la Toile, pour une bonne expérience digitale.