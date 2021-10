Le président de la République réunit, aujourd'hui, son staff gouvernemental pour examiner et adopter des projets de lois relatifs aux secteurs de la justice et de l'enseignement supérieur. Abdelmadjid Tebboune, et selon un communiqué de la Présidence, se penchera, également sur des questions «en relation avec les préoccupations quotidiennes des citoyens». Les préoccupations quotidiennes des citoyens sont nombreuses, il faut le dire.

Les Algériens sont angoissés par le taux de chômage qui augmente en cette période de crise sanitaire. Ils se sentent las de subir le stress hydrique, les pannes répétitives des réseaux dans les banques, de faire d'interminables queues devant les postes pour pouvoir retirer leur maigre retraite...C'est dire qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et d'énormes chantiers à lancer. Mais actuellement l'obsession majeure de toutes les familles est bien évidemment la baisse du niveau de vie et la cherté des produits de large consommation. Comment ne serait-ce pas le cas puisque, la pomme de terre, le légume du pauvre, qui composait le plat essentiel et toutes ses variétés, coûte entre 100 et 150 DA le kilo! Le pain, l'huile, le sucre... tous ces produits ont connu une hausse des prix et les augmentations de salaires opérées par le chef de l'Etat en éliminant l'IRG pour les petites bourses n'arrivent pas à rattraper la flambée. Même la criminalisation de la spéculation et le risque d'un emprisonnement à vie de ceux qui la pratiquent, ne semblent pas faire baisser la folle inflation.

Le président Tebboune n'est pas sans le savoir et n'a cessé, depuis son élection, d'oeuvrer à changer les choses pour le mieux. Concernant justement la cherté de la vie et après avoir décidé de criminaliser la spéculation et plafonner le prix de certains produits de large consommation comme l'huile, le chef de l'Etat avait sommé ses ministres, notamment ceux de l'Agriculture et du Commerce, de trouver des solutions rapides, mais durables pour réguler les prix des fruits et légumes.

Les actions menées par ces derniers ne semblent pas porter leurs fruits et il est attendu à ce que le président Tebboune prenne le taureau par les cornes en annonçant des mesures qui mettront enfin fin à cette situation alarmante. Le président ne manquera sûrement pas de faire état d'une autre question tout aussi importante qui est celle de la vaccination dont la lenteur enregistrée depuis des semaines met en péril l'énorme stock de vaccins que le pays a acquis au prix de millions de dollars.

Et au- delà des pertes financières, il y a le risque des pertes humaines avec l'annonce de l'arrivée très probable d'une

4e vague dans les tout prochains mois. La campagne de sensibilisation menée par le ministère de la Santé n'a pas été un succès puisque plus de 13 millions de doses sont en stock. Enfin et à la veille de la célébration du 1er Novembre, date du déclenchement de la guerre de Libération nationale, il ne serait pas surprenant que de voir le chef de l'Etat prendre de nouvelles mesures pour le dossier de la mémoire et la préservation de l'Histoire, surtout que la commémoration de cette année revêt une dimension particulière, coïncidant avec la résurgence outre-mer de discours politiques déniant le caractère profondément inhumain et raciste de la colonisation, et les crimes abominables et barbares qu'elle a engendrés en Algérie.