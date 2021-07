Nombre d'Algériens se sont retrouvés atteints de Covid-19 sans qu'aucun signe «visible» ne soit apparu en eux. Cette situation regrettable est due, affirment les spécialistes, à un relâchement évident des gestes barrières qui ont montré leur efficacité jusqu'alors. Le port du masque est ainsi totalement négligé ou porté de façon inadéquate, médicalement parlant. Ne voit-on pas des bus, des rames de tramway et de wagons de trains «surchargés» par des usagers dont plus de la moitié ne porte pas cet accessoire de protection-barrière qui a prouvé son efficacité dans nombre de situations. Cela sans omettre les restrictions hydriques «imposées» ces derniers jours à travers tout le pays qui empêchent des travailleurs de se laver régulièrement les mains dans les bureaux, usines ou sur les chantiers. La «lassitude» de ces citoyens, vulnérables du reste, comme tout le monde et néanmoins partisans de la formule égoïste quelque part: «Je ne suis pas concerné» a fait «bondir» les cas de contamination et par là le nombre de décès. Les multiples messages, pour le moins «alarmants», lancés par les médias aussi bien audiovisuels qu'écrits pour certains, ne semblent pas, du moins au vu des conséquences enregistrées, atteindre le subconscient du citoyen qui s'en remet pieusement à Allah et à Sa Miséricorde sans s'embarrasser ni des conseils médicaux émis à son intention ni aux nouvelles affligeantes qui nous parviennent du monde entier. Il faut tout de même saluer les efforts des imams pour certains prêches, notamment du vendredi, qui mettent en garde les citoyens contre ce fléau.