Le chef de l'État a installé, hier, le président et les membres du Conseil supérieur de la jeunesse, lors d'une cérémonie officielle dédiée à cet événement. Abdelmadjid Tebboune a qualifié l'installation de ce conseil de «dernier maillon qu restait pour concrétiser le parachèvement de l'édifice institutionnel». Le Conseil supérieur de la jeunesse est vu par le président Tebboune comme un véritable espace de concertation et de débat, dont bénéficiera la jeunesse pour participer à la construction du pays et de son développement. Le président Tebboune a fait allusion à la situation politique qui prévalait il y a de cela quelques années en rappelant que «le Conseil supérieur de la jeunesse vient dans un processus qui a été entamé par l'État algérien dont le respect de la représentativité et l'élection est un acte tangible et qui ne souffre d'aucun doute», a-t-il martelé. Il a en outre insisté sur l'idée de faire de ce Conseil un véritable «parlement» et une force de propositions et un terreau qui permettra à «l'État de puiser de son potentiel pour que les jeunes puissent apporter leur contribution en tant que cadres du pays à prendre des responsabilités et des décisions politiques». Le président de la République a profité de cet événement pour rappeler l'enjeu et les tentatives de déstabilisation qui se trament contre l'État et ses institutions. Il a ainsi rappelé que «des plans ourdis se trament contre le pays, mais ces plans ne peuvent atteindre leur objectif tant que les bonnes volontés sont mobilisées pour parer à toutes les situations et contrer toutes les manoeuvres ciblant le pays». Et d'ajouter: «Le despotisme n'a plus sa place dans la nouvelle Algérie». Celle-ci «est déterminée d'aller de l'avant en appliquant la loi dans toute sa rigueur». Le président Tebboune a exprimé sa volonté de revoir les choses au plan politique en entamant «une rupture radicale avec les pratiques qui ont amené les citoyens à fuir la chose politique et à ne pas s'impliquer dans les affaires de l'État et de ses institutions», a-t-il mentionné. Dans le même registre, Tebboune a affirmé que «l'État est déterminé d'aller vers une nouvelle Algérie où la transparence sera mise en oeuvre d'une manière concrète pour asseoir de nouvelles pratiques politiques», a souligné le président de la République. L'installation du Conseil supérieur de la jeunesse a été une occasion pour le chef de l'État de rappeler aux jeunes qui seront les cadres de demain, de faire de «l'Histoire nationale un instrument fort dans la perspective de glorifier la mémoire algérienne et l'héritage glorieux des martyrs». Ce volet a été étayé d'une manière très claire pour signifier à ceux «qui cherchent à faire dans le révisionnisme et la falsification de l'histoire nationale, que cela est impossible et que les Algériens ne laisseront pas leur histoire entre les mains des révisionnistes», a-t-il déclaré. Il a exhorté la jeunesse à faire de ce Conseil un outil rassembleur et un moyen idoine pour préparer les jeunes aux postes sensibles de la responsabilité au sein des institutions de l'État. Le discours du président de la République lors de la cérémonie de l'installation officielle du président et les membres du Conseil supérieur de la jeunesse, s'est voulu comme un appel pour la mobilisation de la jeunesse dans la perspective de parer aux menaces et risques qui entourent l'Algérie à l'aune des évolutions que connaît la région et le monde en général.