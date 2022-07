La normalisation des relations entre le royaume du Maroc et Israël qui a été accompagnée d'accords militaires entre Rabat et Tel-Aviv cachait mal les velléités, d'agression, de déstabilisation qui visent l'Algérie dont les relations diplomatiques avec le Royaume alaouite sont rompues depuis le 24 août 2021. Jusqu'à un passé pas très lointain cela pouvait paraître peu probable.

Le doute n'est plus permis désormais pour ceux qui pensaient que cela relevait d'une simple vue de l'esprit. De récentes déclarations d'un ex- officier du renseignement israélien attestent que l'Algérie est une cible potentielle de l'État sioniste. «Le Maroc est pour nous [Israël, ndlr] une porte sur l'Afrique où il y a parfois nécessité d'agir», a affirmé l'ancien officier du renseignement israélien Raphaël Jerusalmy sur le plateau de la télévision sioniste i24 émettant à partir de Paris. «Les Marocains et les Israéliens ont un ennemi commun, moins direct pour nous, mais c'est quand même l'Algérie, qui est un pays intégriste salafiste, mais aussi dans les pays d'Afrique centrale où les Iraniens opèrent», a ajouté l'ex- officier du Mossad qui était invité à s'exprimer sur la récente visite du chef d'état-major de l'armée israélienne au Maroc et la future implantation de bases militaires israéliennes à nos frontières ouest par la chaîne pro-israélienne qui il faut le souligner multiplie les menaces et les insinuations hostiles envers l'Algérie. Il faut rappeler qu' Israël et le Maroc ont consolidé leur alliance militaire lors d'entretiens tenus le 19 juillet dernier à Rabat entre le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi et de hauts responsables marocains, dans le cadre d'une coopération grandissante entre les deux États. Arrivé la veille au Maroc, le général Kochavi avait été reçu par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la Défense, pour la première visite officielle d'un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien, avait indiqué l'armée de l'État sioniste dans un communiqué. Un accord dont l'objectif a été dévoilé par l'ancien officier du renseignement de l'entité sioniste.

«Les Marocains ne vont certainement pas nous aider à attaquer l'Iran mais, par contre, avec eux, on peut menacer les intérêts iraniens en Afrique», a déclaré, en signalant au passage que le Makhzen «va acquérir pas mal d'armement auprès des industries militaires israéliennes», a déclaré Raphaël Jerusalmy. L'intervention de l'ex- officier du Mossad, il faut le noter, s'inscrivait dans le cadre d'une émission spéciale consacrée à la visite du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale établie à l'étranger, Ramtane Lamamra, à Damas, où, le chef de la diplomatie algérienne oeuvre à réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe lors du Sommet qui se tiendra en novembre prochain à Alger. Un événement qui coïncidera avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. «L'Algérie n'a pas caché son soutien au gouvernement syrien depuis le début (de la guerre civile dans ce pays, ndlr), décrivant ce qu'il s'est passé en 2011 comme étant une entreprise terroriste, au point qu'elle a reçu des menaces de pays arabes et européens qui l'ont avertie que son tour allait venir», a commenté la chaîne franco-israélienne, évoquant des rapports imaginaires selon lesquels «des groupes algériens ont pris part aux combats [en Syrie] aux côtés des forces syriennes et russes». De fausses accusations qui en disent long sur le complot ourdi israélo-marocain qui cible l'Algérie. L'analyse à ce propos du chef de la diplomatie algérienne soulignant que «l'histoire avait montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie», est édifiante. Ramtane Lamamra, bête noire du régime marocain et qui le connaît comme sa poche ne pouvait mieux dire. Le Maroc n'a, en effet, pas renoncé à ses intentions belliqueuses. Il a trouvé en l'État sioniste un acolyte qui nourrit autant de haine que lui contre l'Algérie.