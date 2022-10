Le dérèglement climatique est devenu le «compagnon» dramatique de l'homme moderne. Les catastrophes qu'engendrent ces situations doivent être prises au sérieux à plus d'un titre.

La récurrence de ce dérèglement impose aux Etats d'envisager des plans durables en matière de gestion anticipée des risques et des menaces émanant de ce changement atmosphérique.

La voirie de l'Algérie connaît chaque hiver de sérieux problèmes, quant à leur nettoiement. À chaque début d'hiver le citoyen se débat dans la boue et des inondations mortelles, à cause du manque de vision consistant à prévenir le risque et avoir une gestion anticipée pour éviter de sombrer dans le drame et de déployer plus de moyens matériels et financiers. Les pouvoirs publics ont-ils mis en place un plan pour anticiper les éventuelles pluies diluviennes et d'inondations qui pourront causer des dégâts matériels et humains?

La gestion des catastrophes naturelles relève aujourd'hui d'une science dont tous les éléments sont fondés sur l'anticipation et la projection. On ne peut pas justifier une mauvaise gestion et dire que cela est le produit d'une force surnaturelle. L'Algérie, comme de nombreux pays, est passée d'un état de risque à un état de catastrophe, surtout qu'elle est classée comme un pays d'activité sismique dépassant le niveau moyen. Ajoutez à cela le dérèglement climatique que l'on ressent, il est devenu urgent de prévoir de nouvelles méthodes d'intervention afin de réduire la portée des catastrophes et leur densité.

Les grands spécialistes qui s'intéressent aux perturbations affectant le climat et déréglant l'environnement et l'écosystème, assurent qu'afin de mieux contenir les catastrophes naturelles issues des conséquences du dérèglement climatique, il faut que «les décideurs essaient de réduire l'ampleur de la catastrophe par des interventions qui ont pour principal objectif de réduire l'intensité des aléas, si cela est possible, ou d'atténuer la vulnérabilité des populations et, plus globalement, des espèces vivantes et de leurs biens», préviennent-ils.

On est en automne, mais rien n'indique que les pouvoirs publics se soient attelé à la tâche au niveau des grandes villes pour préparer l'hiver d'une manière anticipée, sur le plan de la gestion de la voirie en général et des avaloirs en particulier. Les pouvoirs publics vont-ils comme à chaque fois agir après que la catastrophe est arrivée, avec son lot de drames humains et des dégâts matériels?

La gestion des risques impose aux responsables de la chose publique d'avoir des programmes d'urgence pour prévenir et anticiper les crises et les catastrophes naturelles. On ne devrait pas laisser la nature nous apprendre les rudiments de la prévention, une fois que le cataclysme est survenu.

L'exemple du séisme de 2003 est édifiant, il a fallu que la terre tremble pour que les pouvoirs publics s'aperçoivent qu'il fallait construire selon les normes parasismiques. Idem pour les incendies; jusqu'à maintenant on laissait répandre une gestion qui réagit aux conséquences et aux retombées de ces derniers, mais on ne mettait pas en place des plans d'urgence afin de déployer les moyens à temps pour contrer les aléas de la nature. La gestion des catastrophes doit être élevée au rang d'institution de haut niveau et être dotée d'experts et de spécialistes, pluridisciplinaires, sinon les mêmes causes vont produire les mêmes effets.

Pour prévenir le risque comme cela est appuyé par les experts et les scientifiques, spécialistes de la science des risques, il faut «établir un inventaire des zones à risque potentiel et faire une étude sérieuse sur l'évolution du risque à une catastrophe certaine».

Les pouvoirs publics ne doivent pas attendre que l'hiver arrive pour que les agents communaux commencent à faire le travail qui devait s'effectuer en automne.

Il faut signaler qu'avec le bouleversement atmosphérique, les précipitations et les inondations surgissent en automne. Cela provoque une véritable catastrophe de par l'ampleur qu'elle atteint et le manque de préparation des pouvoirs publics à agir d'une manière préventive.

Il est temps de redresser la barre et d'entamer une nouvelle démarche de prévention et de gestion des risques et des catastrophes, avant qu'il ne soit trop tard.