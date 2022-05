C'est dans une ambiance empreinte de fierté qu'un hommage à titre posthume a été rendu, hier, à la fondatrice et l'ex-présidente de l'association Iqra, Aïcha Barki, à Aïn Bessem, dans la wilaya de Bouira.

Des membres de la famille de la défunte, amis proches, responsables locaux et représentants de l'opérateur Ooredoo étaient réunis, hier, pour rendre un vibrant hommage à cette dame décédée, il y a de cela 3 années. L'événement a été organisé conjointement par Ooredoo et l'Association algérienne d'alphabétisation «Iqraa». Les intervenants ont apporté leurs témoignages sur le riche parcours et le long combat mené depuis près d'une vingtaine d'années par la regrettée Barki dans la lutte contre l'analphabétisme en Algérie. «Grâce aux efforts de la défunte, nous avons accueilli depuis la création de notre association en 1990 à ce jour, plus de 200 millions d'apprenants», nous a confié Zineb Merouane vice-présidente de «Iqraa». Quant au nombre des inscrits pour cette année, celui-ci s'élève à pas moins de 75 000 apprenants, a souligné notre interlocutrice. Le rendez-vous a été une occasion d'évoquer et de rappeler l'étroite collaboration entre les deux partenaires depuis plus d'une quinzaine d'années traduites par la réalisation d'une multitude de projets communs à travers les différentes régions du pays.

Le partenariat citoyen entre les deux parties s'est concrétisé dans de nombreux projets éducatifs et sociaux. Il s'agit notamment de la contribution financière de Ooredoo à la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des centres d'apprentissage et de formation et d'insertion de la femme (Afif), où la délégation venue d'Alger s'est rendue en compagnie des représentants des autorités locales, pour visiter le Centre d'apprentissage, de formation et d'insertion de la femme (Afif) de Aïn Bessem, qui a été inauguré en 2018 conjointement par la défunte, ainsi que des représentants de Ooredoo. Il est doté des équipements pédagogiques et d'apprentissage nécessaire pour accueillir 200 stagiaires, dont l'âge varie entre 16 et 76 ans. Il est équipé, notamment de l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires pour assurer une bonne formation aux apprenants. Le centre Afif de Bouira est le 5e du genre après ceux d'El Khroub (Constantine), Temacine (Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), et de Tizi Ouzou.

«Cet hommage rendu témoigne de l'engagement de Ooredoo en tant qu'entreprise socialement responsable vis - à - vis de ses partenaires et réaffirme sa volonté d'accompagner l'association ‘' Iqraa ‘' dans ses nobles missions de lutte contre l'ignorance et la promotion du savoir et de la connaissance», a déclaré Ramdane Djezaïri, directeur des affaires corporatives à Ooredoo. «La collaboration à long terme entre Ooredoo et l'association ‘'Iqraa ‘' s'est soldée par l'instauration en 2013 du Prix Ooredoo d'alphabétisation, qui se veut une compétition qui récompense les personnes, les institutions, les organisations et les associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative aux efforts de lutte contre l'analphabétisme en Algérie. Ainsi, depuis sa création, 5 éditions ont été organisées conjointement par Ooredoo et ‘'Iqraa ‘' durant les années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019», a conclu le même responsable.