La commune d'Aïn El Türck et les services de la police ont, au grand bonheur des férus des ressacs de la mer, «libéré» les plages de ses tables et de ses solariums de pacotille ayant jonché tout le long de la côte de cette très connue station balnéaire.

Les vacanciers et les estivants, eux, se sont déchaînés pour saluer cette mesure qui met fin aux chantages et à la provocation dont ils ont fait l'objet des années durant en se retrouvant obligés d'assurer des charges supplémentaires qui ne sont pourtant pas imposées par la réglementation.

Ces charognards des sables ont, selon plusieurs estivants, la peau très dure. Ils reviennent à la charge chaque année. Armés de gourdins, ils se constituent en bandes de jeunes balafrés imposant leur diktat en forçant les estivants à casquer, au stationnement, à leur accès dans les sables sous prétextes qu'ils assument le gardiennage des parkings et la gestion des plages alors qu'il n'en est rien de cela.

Pourtant, bénéficier des bienfaits et de la nature est incontestablement gratuit. La plage n'a pas été concédée. Cependant, ces trouble-fêtes continuent à faire de la résistance en dépit de toutes les lois interdisant l'exploitation illégale des plages et des espaces de stationnement à telle enseigne que ce phénomène est devenu comme une rengaine qui se répète chaque année, si ce n'est l'intervention des services en charge de juguler ce fait né des méandres des pseudos créateurs de l'emploi au profit des habitants des côtes, à tel point qu'il prenne de l'ampleur. Ce phénomène revient chaque début de la saison estivale de chaque année. Des individus désoeuvrés tentent le coup avant qu'ils ne soient délogés par la force de la loi, imposant la gratuité des plages comme un droit incontestable des estivants. En fait, l'exploitation des plages est réglementée.

Or, tout le contraire s'est produit depuis la mise en place, au début de ce IIIe millénaire, de la concession. Elle a, dés années durant, posé un sérieux problème. Il s'agit, notamment de l'incompréhension des textes par certaines parties. D'autres versent complètement dans l'interdit, d'où l'anarchie ambiante se généralisant dans l'ensemble des plages autorisées à la baignade, au grand dam des centaines de familles, des estivants et des vacanciers. Initialement, la concession est, selon l'APC d'Aîn El Türck, réglementée par un cahier des charges fixant l'ensemble des mesures à prendre en compte et à ne pas négliger.

La moindre lacune est considérée comme un dépassement. Or, certains plagistes saisissent le moindre répit des autorités pour sévir en s'imposant comme maîtres incontournables des lieux accaparant les meilleurs sites qu'ils gèrent, imposant la location des équipements tout en interdisant aux estivants d'implanter librement leurs emblèmes propres à eux, leurs parasols.