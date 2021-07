Indiscutables freins à toutes actions de redressement économique ou de réformes, les réseaux de la corruption et de la bureaucratie en Algérie, ont eu l'aisance et le temps de gangrener toutes les institutions et administrations. Des instruments qui ont permis à l'oligarchie de prendre le pays en otage durant des décennies et d'imposer des lobbys et des monopoles qui ont eu raison de toutes les stratégies et visions de développement et de croissance. à ce titre, le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir, a souligné lundi à Alger, lors d'une rencontre intitulée «La quête de la rigueur dans la pensée de Djilali Liabès» que «les différents changements qui ont affecté, aujourd'hui, la satisfaction des besoins du citoyen et son désir croissant d'obtenir facilement des services de qualité se heurtent à de grands obstacles, notamment dans l'aspect organisationnel, procédural et comportemental associé aux responsables du service et à l'absence de rigueur qui a conduit à la propagation du phénomène de corruption et à l'ampleur des aspects négatifs de la bureaucratie». Une ampleur qui pèse lourdement sur le quotidien du citoyen, le réduisant d'ayant droit à un éternel quémandeur de faveurs, perdu dans les méandres d'un système impitoyable bannissant le fondement même du principe de service public. Une situation dramatique à plus d'un titre, dans la mesure où la volonté et les mesures initiées pour combattre ce fléau, n'aboutissent pas aux résultats escomptés, et se compliquent sous les effets d'une résistance implacable au changement. C'est, de loin, le défi majeur de la nouvelle Algérie, du fait que la lutte contre la corruption s'inscrit au coeur de toutes les politiques publiques, comme condition incontournable. Elle nécessite, cependant, un perpétuel renforcement des outils pour être efficace. Dans ce sens, Rédha Tir explique avec insistance qu'«aujourd'hui, nous sommes confrontés à la nécessité d'améliorer les différents mécanismes institutionnels et sociétaux à travers un outil important, qui est la rigueur et la prestation pour améliorer la qualité de l'organisation et de la gestion institutionnelle.