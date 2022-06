L'initiative du rassemblement initiée par le président de la République s'esquisse et prend corps. Les rencontres se multiplient, le débat se fait sentir au niveau de la classe politique et les forces vives de la société. La dernière des rencontres était celle qui a concerné les présidents d'organisations patronales. C'est dire que le rassemblement visé n'est pas une espèce d'initiative qui cherche à faire dans le folklore politique et servir une fin étroite. La profondeur qui s'exprime à travers les rencontres et les concertations larges, renseignent sur une démarche qui ne se veut pas comme une expression conjoncturelle, bien au contraire, il s'agit d'une démarche visant la mise en place d'un véritable consensus national autour des questions clés qui engagent l'avenir du pays et de sa Sécurité nationale. Le rassemblement qui se dessine et les concertations en cours ont un objectif stratégique en corrélation à l'étape historique et politique que vit le pays. C'est la raison pour laquelle la teneur politique de ce rassemblement doit prendre l'allure d'un document fondateur d'un nouveau contrat social dont les aspects phares qui constituent les fondements de l'État et de la société soient étayés et énumérés d'une manière claire et nette.

Les Algériens sont, aujourd'hui, favorables à un sursaut salvateur à même de les rassembler sur des éléments qui constituent la matrice de leur unité nationale, à savoir la sauvegarde de l'État national et la cohésion sociale. L'étape délicate que traverse le monde en général et l'Algérie en particulier, exige que les forces patriotiques consolident le front interne, cela doit se faire dans le cadre d'une union nationale où toutes les forces politiques attachées aux valeurs de la République soient impliquées mordicus. Le rassemblement est un rempart contre les ingérences et les grossières intrigues et manipulations qui se tissent d'outre-mer contre le pays et sa souveraineté nationale. L'effort du rassemblement doit être fait dans la perspective d'enraciner les valeurs de la justice sociale et les règles démocratiques. La finalité de ce rassemblement doit s'inscrire dans un processus perpétuel de changement où la notion de l'État national doit constituer la trame de fond de toute démarche de sauvegarde et de mobilisation populaire. C'est la condition pour pouvoir réunir le potentiel patriotique et le transformer en un élan de mobilisation et un bouclier contre toute menace émanant des ennemis de l'étranger et les changements abracadabrants qui affectent le monde actuel.

La classe politique et la dynamique de la société civile sont interpellées, aujourd'hu, pour assumer leur rôle historique et leur mission politique dans la perspective d'asseoir une plate-forme qui devrait constituer une référence et un document de principe qui scellera le consensus tant recherché et attendu par l'ensemble des Algériens. L'État et la société sont, aujourd'hui, sur la même ligne de démarcation, il s'agit de faire face aux dangers qui guettent le pays. Cela doit être traduit par un élan qui soit entériné via des mécanismes et un contrat qui animera et régentera les institutions du pays et la société dans son ensemble. Il s'agit d'un sursaut patriotique a enclencher pour entamer le processus du changement dans le domaine politique, économique et social. Il sera le levier d'un développement national autonome et un garant de l'unité et de l'indépendance du pays. L'heure est venue pour que l'État et la société se dressent tel un rempart dans le cadre d'un véritable rassemblement patriotique. Les États qui se respectent, négocient les sorties de crises en se dotant de mécanismes qui rassemblent et des outils politiques fondés sur le dialogue et la concertation nationale la plus large. L'occasion s'offre au pays pour faire de l'initiative du rassemblement une chance pour le redressement national la mise en oeuvre d'un processus de développement autonome et l'émergence des forces créatives.