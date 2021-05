Dans un message à l'occasion de la fête internationale du Travail, le président s'est adressé à l'ensemble des Algériens, mais principalement aux jeunes, dont certains se préparent aux joutes électorales du 12 juin prochain, alors que d'autres sont en passe de créer leurs propres entreprises et d'autres encore, sont en attente d'un poste de travail. Le souci du chômage de masse qui frappe cette frange de la société est un véritable souci pour le chef de l'Etat. Et la solution préconisée pour le résorber pointe à l'horizon, selon Abdelmadjid Tebboune. Dans son message lu en son nom par le ministre du Travail, il a assuré que «nous nous orientons progressivement vers l'absorption d'un nombre important de nos jeunes chômeurs». Cette affirmation n'est pas lancée à la légère. Et pour cause, le président évoque «la mise en place de mécanismes de soutien aux entreprises économiques, appelées à contribuer à la résorption de la main-d'oeuvre, dans le but de réduire le taux de chômage». Et la valeur ajoutée pour laquelle le chef de l'Etat a toujours milité y est pour beaucoup. Elle consiste en «des approches en adéquation avec les exigences de l'économie de la connaissance, notamment à travers les start-up et les petites et moyennes entreprises», a-t-il souligné. Cela en sus des interventions gouvernementales classiques dans le sens de «la préservation des emplois en dépit des contraintes induites par la situation épidémiologique, et la régularisation de la situation des titulaires de contrats de pré-emploi.» Mais ce que retient le président de très positif, c'est bien «l'accès de nos jeunes au monde de l'entrepreneuriat». Et la grande satisfaction du président consiste à voir les capacités de ces jeunes «à créer des opportunités d'investissement avec ce qu'ils possèdent comme savoir-faire et innovation».

Les incitations et surtout la grande confiance que le chef de l'Etat n'a cessé de montrer à l'endroit de la jeunesse «dans la création de la richesse et des emplois», commencent «à donner les résultats escomptés», a affirmé le président de la République dans son message. Ces «prémices encourageantes», comme il les qualifie obligent «à davantage d'encouragement et d'incitation à adhérer à un mode économique attractif qui prend en charge une partie du chômage que nous nous efforçons par tous les moyens possibles de réduire». Cet objectif stratégique pour garantir un maximum de stabilité au front social, permettra «la consolidation de la place des travailleurs, particulièrement la classe moyenne et la classe vulnérable», indique le président de la République.

Mais ces objectifs ne sauraient être atteints par le seul truchement d'un Exécutif, fut-il très performant. L'appel sincère à la contribution de la jeunesse émis par le président ne vaut pas que pour la sphère économique. Conscient qu'une société moderne s'appuie prioritairement sur des valeurs démocratiques, le président de la République qui a fait en sorte à ce que les jeunes aient toute leur place dans le processus politique en cours, a mis en exergue l'importance de la prochaine échéance électorale qui passe pour être «un enjeu vital que relèvera le peuple algérien avec sa volonté libre et souveraine en vue de bâtir des institutions fortes et crédibles», a insisté le chef de l'Etat qui, en traitant de cette question dans son message, en souligne la grande proximité avec l'économique et le social.

L'Etat fait sa part du travail en réunissant «toutes les conditions garantissant la régularité et la transparence de cette échéance nationale importante», note le président, sans oublier de mettre en évidence «la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir dans un climat de tranquillité et de confiance en l'avenir». Il restera l'autre partie du travail qui incombe à la société politique, jeune dans sa majorité, de montrer de réelles compétences à même de «porter haut la voix de la démocratie et de la citoyenneté pour le changement avec la volonté souveraine du vaillant peuple algérien». Ainsi, en ce jour de fête du Travail, le président de la République, y a vu une occasion pour booster la jeunesse.