Jamais l'entité sioniste n'a trouvé autant d'accueil. Les portes du royaume marocain lui sont grandes ouvertes pour une normalisation rampante jusqu'à devenir virale au point où l'on ne sait plus où elle va s'arrêter. Après la diplomatie, la politique, l'économie et la défense, le processus englobe désormais, le sport. L'ancien ambassadeur Noureddine Djoudi a eu raison de déclarer, sur ces mêmes colonnes, avant-hier, que «le Maroc n'est plus qu'un protectorat d'Israël». Dans son derniers numéro, la revue El Djeïch a passé au crible cette capitulation sans gloire du Makhzen en s'alliant avec une entité spoliatrice et en étendant sa «coopération» avec elle au volet militaire et sécuritaire, le Makhzen prouve cette fois-ci, et sans doute aucun, qu'il entame «le dernier chapitre d'une longue série de trahisons et de conspirations contre la cause palestinienne, dans le but de la liquider au service du sionisme». Pour El Djeïch une pareille démarche du voisin malveillant et belliciste ouvre les portes au sionisme dans une région qui lui a été jusque-là interdite. Le Makhzen n'a pas seulement «vendu la cause palestinienne, son larbinisme et sa soumission sont allés jusqu'à permettre à l'entité sioniste de faire de son territoire un pied à terre, dans une région jusque-là interdite pour elle», a dénoncé l'éditorial d'El Djeïch soulignant que le voisin de l'Ouest tente vainement de s'octroyer un statut de victime aux yeux de la communauté internationale. Et pour mieux asseoir son larbinisme, le Maroc se met dans l'habit d'un état pacifique, ne nourrissant aucune hostilité envers l'entité sioniste, «malgré la violation par celle-ci des droits légitimes du peuple palestinien et son occupation des territoires de pays arabes, bien plus, leur annexion». C'est le summum du cynisme puisque l'objectif de cette vente concomitante n'a d'autre objectif que d'amener la communauté internationale « à fermer les yeux sur l'occupation par le Maroc du territoire du Sahara occidental», relève encore El Djeïch. Le Makhzen ne s'encombre pas de principe ni ne recule devant aucun reniement et trahison pour mettre un mouchoir sur ses graves dérives contre le peuple sahraoui et dont la liste est longue: les déplacements des populations sahraouies, l'exploitation de ses richesses, par des entreprises étrangères. À ces exactions s'ajoute la tentative d'imposer «la politique du fait accompli en ignorant les résolutions de la légitimité internationale», note l'éditorialiste d'El Djeïch relevant, au passage que la majeure partie de cette communauté internationale est en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui et de son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur son territoire. Ce climat de guerre créé par le Makhzen fait que la conjoncture qui prévaut dans notre région exige, comme l'a souligné le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, de «renforcer notre unité nationale et oeuvrer à mettre en relief tout ce qui nous unit, en bannissant tout ce qui nous divise». Un appel à consolider le front interne face à un danger certain qui guette le pays. «Alors que nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle année, au cours de laquelle nous serons plus forts et plus unis face à quiconque tenterait de nuire à notre peuple et porter atteinte à notre Etat», a rassuré El Djeïch dans le même éditorial.