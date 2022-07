Le chef de l'État a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'étude et à la discussion des projets de loi relatifs à la liberté d'association et à l'exercice du droit syndical, à la Loi fondamentale générale pour la fonction publique, à la protection, au contrôle et au suivi du cours du commerce international et intérieur. À l'issue de la réunion, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a approuvé le contenu de la Loi fondamentale générale pour la fonction publique. Une loi instituant un congé pour permettre aux fonctionnaires de créer leur propre entreprise, notamment les jeunes qui aspirent à s'imposer dans la nouvelle dynamique économique fondée sur la diversité. Concernant le projet de loi relatif à la liberté d'association et à l'exercice du droit syndical, le chef de l'État a ordonné son enrichissement. Dans ce cadre, le chef de l'État a instruit le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à ce que le projet de loi soit en adéquation avec la pratique syndicale à même de mettre fin aux différentes perturbations que connaît le pays dans ce domaine. Il a également exhorté le ministre à mieux définir les modalités de constitution des syndicats, des conditions d'adhésion et des secteurs couverts par l'exercice du droit syndical. Comme il a exigé de définir la notion de grève dans le secteur du travail et les conditions législatives. Par ailleurs, le président Tebboune a souligné la nécessité de mettre fin au « nomadisme syndical» et, surtout, de séparer l'action syndicale du politique du fait que chaque activité est régie par sa propre législation. À propos de la protection, du contrôle et du suivi du cours du commerce international et national, le président Tebboune a souligné que la protection des richesses et des produits animaux menacés, ainsi que des plantes sauvages, s'inscrit dans une vision nationale globale. Aussi, a-t-il ordonné l'élaboration d'un projet de loi portant création d'un Conseil supérieur de contrôle des importations, sous la tutelle du Premier ministre. Ce Conseil déterminera les matières, marchandises et produits destinés au marché national. À propos des projets de développement de la mine de barytine, le Président a ordonné l'extension de la carte d'exploration de la barytine aux wilayas de l'extrême sud du pays. Pour ce faire, des voies secondaires seront ouvertes aux camions de plus de 20 tonnes, transportant les produits de la mine de Ghar Djebilet vers le nord, afin de préserver la route goudronnée, en attendant l'achèvement de la voie ferrée. Sur un autre plan, le chef de l'État a approuvé la création d'une école italienne en Algérie ainsi que l'ouverture de centres culturels pour l'enseignement de la langue italienne, notamment à Annaba, Constantine, Oran, Ouargla et Bechar. Avant de conclure la réunion, le Président a donné des directives générales au gouvernement afin d'étendre les capacités de stockage des céréales au niveau national, en particulier dans les wilayas céréalières, et d'accélérer le renforcement des flottes aériennes et maritimes, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes vers les pays africains et européens.