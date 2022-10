Le Conseil des ministres teindra, demain, une réunion sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République, précisant que ce rendez-vous sera consacré à l’examen et à l’adoption de projets de loi, ainsi qu’à des exposés relatifs à plusieurs secteurs. La loi des finances 2023 est le dossier le plus important de cette réunion. Il est aussi question du projet de loi relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, ainsi qu'à des exposés relatifs aux secteurs de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, des Transports et des Travaux publics.