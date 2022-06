L'affichage, par la daïra, mardi, de la liste préliminaire nominative de 1.100 attributaires de logements sociaux, a suscité une réaction immédiate. Une centaine de personnes, n'ayant pas été retenues sur ces listes, ont protesté devant le siège de la daïra. Ils contestaient le fait de ne pas figurer sur cette liste qui n'est, en effet, qu'une première d'un lot global de bénéficiaires, estimé à plus de 4.000 personnes, a indiqué le chef de daïra, Ouarab Mohamed Said.«1.100 logements ont été attribués aujourd'hui, les autres suivront progressivement les semaines à venir», a encore ajouté ce responsable, précisant que «tous les attributaires seront logés ou relogés» dans le nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif à Oued-Ghir à 10 km à l'ouest de Béjaïa. Ce site urbain a été conçu pour accueillir près de 17.000 habitations (toutes formules de logements confondues), soit près de 80.000 personnes. Son chantier est actuellement au stade des finitions et de réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), selon la même source. Conséquemment à cette protestation, un bureau de recours a été ouvert à hauteur du stade de l'Office du parc omnisports de la wilaya (Opow) pour accueillir les réclamations. Hier, le chef de l'exécutif s'est rendu sur les lieux pour constater le déroulement de l'opération d'enregistrement des recours.