Comme il fallait s'y attendre, les candidats indépendants pour les dernières élections municipales ont créé une véritable surprise dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ils n'ont pas fait office de simples figurants, comme cela était le cas, il y a quelques années. En effet, les indépendants ont réussi, pour la première fois dans l'histoire des élections dans la wilaya de Tizi Ouzou, le pari d'arracher un nombre très élevé de sièges, aussi bien à l'Assemblée populaire de wilaya, que dans les différentes Assemblées populaires communales. Même dans les Assemblées communales où les indépendants n'ont pas réussi à obtenir la majorité relative ou absolue, ils pèseront de tout leur poids et auront leur mot à dire dans l'élection du président, des vice- présidents et des présidents de commissions. C'est le cas, notamment à l'APW où, pour la première fois, des indépendants réussissent à y être élus. Jusqu'à avant le 27 novembre dernier, l'APW de Tizi Ouzou était «réservée» exclusivement, à chaque nouveau mandat, aux élus du FFS, RCD, FLN et RND. Même les autres partis politiques n'ont jamais eu l'occasion d'y accéder. Cette fois, on a enregistré l'élection de pas moins de 23 candidats indépendants à l'APW. Il s'agit d'élus issus des listes indépendantes Tagmats, parrainée par le député indépendant, Ouahab Aït Menguellet, (7 sièges), Tighri n wegdud (7) et Assirem (9). Sans avoir obtenu la majorité absolue ni relative, séparément, le devenir de l'actuelle APW dépendra des choix que feront les indépendants. Une alliance serait en cours de négociation entre les 15 élus du FFS, les 7 élus de la liste indépendante Tagmats et la liste indépendante Tigri n wegdud. Tagmats a créé la surprise dans plusieurs Assemblées populaires communales de la wilaya de Tizi Ouzou où elle a carrément obtenu la majorité absolue, s'adjugeant ainsi le poste de maire, notamment dans les communess de Larbaâ Nath Irathen, Iboudrarène, Sidi Naâmane, Ath Zmenzer, y compris au chef-lieu de wilaya. La même liste a obtenu la majorité relative, notamment aux APC d'Ath Aïssi, Ililten, Aïn El Hammam, etc. L'émergence spectaculaire des indépendants aux élections locales du 27 novembre 2021, met fin à la bipolarité FFS-RCD qui n'a que trop duré et qui a parfois engendré énormément de désagréments à la gestion des collectivités. Car, faut-il le rappeler, les deux partis, dans la majorité des cas, passaient leur temps à se mettre les bâtons dans les roues pour des considérations politiciennes, au lieu de se focaliser et de conjuguer leurs efforts pour améliorer le quotidien du citoyen. Plusieurs APC étaient restées bloquées pendant des mois, voire des années. Campant sur leurs positions, les élus des deux partis n'ont jamais été fervents de concessions, à même de faire avancer les choses. Ce qui ne faisait qu'exacerber le citoyen. Avec cette nouvelle cartographie politique dans les APC et même à l'APW, il y a de quoi espérer que la gestion des affaires du citoyen ne sera plus otage des luttes partisanes souvent stériles, surtout quand elles se déroulent sur le dos du citoyen et au détriment de ses intérêts. En tout état de cause, il était temps que la situation change et que de nouvelles voix et voies émergent dans les APC et à l'APW. La stagnation n'a que trop duré à Tizi Ouzou.