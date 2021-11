Venu consulter et s'imprégner de l'expérience de l'Algérie dans l'organisation des élections et la gestion de l'Etat, le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni, accompagné du chef d'état-major et nombre d'officiers, a achevé hier sa visite de deux jours à Alger.

Avant de quitter l'Algérie, Al-Kouni et le chef d'état-major général de l'armée libyenne, le lieutenant-général Mohamed El-Haddad, ont été reçus par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Durant les dernières 48 heures, Al Kouni a eu plusieurs entretiens. Il a rencontré le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, avec lequel il a notamment échangé sur la conjoncture que traverse la Libye à l'approche des élections présidentielle et législatives affirmant que son pays «a besoin que l'Algérie soit informée des développements survenus en Libye». Les consultations qu'a eues Al-Kouni avec le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil ont également porté sur les derniers développements sur le plan interne libyen en particulier et la situation sur le plan régional en général. La rencontre a été une occasion pour Goudjil de réitérer «le soutien inconditionnel de l'Algérie aux frères en Libye afin de garantir le succès du règlement politique de la crise qui prévaut dans ce pays». Le président du conseil de la nation a rappelé que «la solution à la crise dans ce pays ne peut être que politique et inter-libyenne à travers les mécanismes du dialogue inclusif, de la réconciliation ainsi que le retrait de tous les mercenaires, les combattants et les forces étrangères». Une position qui «s'est pleinement concrétisée à l'occasion de la tenue à Alger de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye les 30 et 31 août 2021», a-t-il rappelé insistant sur «l'importance des prochaines échéances électorales en Libye qui exigent de tout un chacun d'oeuvrer à leur succès». Pour sa part, Moussa El Kouni, a «salué les positions immuables et impartiales de l'Algérie», affirmant qu'il s'agit de «positions fondées sur le fait que l'Algérie se tient à équidistance de toutes les parties en Libye». Il a également mis l'accent sur «les efforts inlassables de l'Algérie en vue de parvenir à rétablir la sécurité et la stabilité» insistant sur le rôle axial que joue l'Algérie à tous les niveaux et l'importance de sa présence «de par son statut de facteur de stabilisation efficace pour résoudre la crise libyenne».

Il a estimé que «l'expérience algérienne en matière de règlement des conflits par les moyens pacifiques reste une marque déposée purement algérienne qui est requise en Libye et dans toutes les initiatives visant à régler les conflits aux niveaux, régional et international».