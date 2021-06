L'Algérie est convaincue que la réconciliation entre les parties libyennes adverses et en conflit est possible. La capitale algérienne est prête à accueillir les rencontres de réconciliation nationale. À ce sujet, la Libye veut tirer profit de l'Algérie. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de leur visite en Algérie, les vice-présidents du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Koni et Abdullah Al-Lafi, ont affirmé, implicitement, être venus en Algérie pour tirer profit de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix et la stabilité. Une visite marquée par un cachet politique plus qu'économique du fait que la principale mission dévolue au gouvernement d'Union en Libye demeure l'organisation d'élections avant la fin de l'année.

Tout en saluant l'expérience de l'Algérie en termes de réconciliation nationale, les deux dirigeants libyens ont relevé que «l'expérience algérienne en la matière était la plus proche de la Libye pour faire aboutir le dossier de la réconciliation nationale». Lors de sa visite officielle en Algérie, le chef du gouvernement de transition en Libye Abdelhamid Dbeibah avait reconnu que «l'Algérie est apte pour soutenir et piloter la réconciliation dans son pays».

Par ailleurs, ils ont mis en avant le rôle de l'Algérie dans le rétablissement de la stabilité en Libye et sa solidarité « sans limite» avec le peuple libyen durant les crises qu'il a connues ces dernières années. Les deux vice-présidents ont salué la «disponibilité» de l'Algérie à rester au côté de la Libye pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays».

«Nous attendons de l'Algérie qu'elle puisse nous aider dans les prochains processus de dialogue politique, notamment lors de la prochaine période, et ce, en vue de la prochaine étape des élections en fin du mois de décembre 2021», a indiqué le vice-président du Conseil présidentiel libyen Abdullah Al-Lafi, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la Républqie Abdelmadjid Tebboune. «Le président Tebboune nous a affirmé l'appui de l'Algérie à la Libye en termes de stabilité ainsi que son soutien au dialogue entre belligérants politiques en vue de la réalisation de la sécurité et de la stabilité en Libye, ainsi que la réussite de la réconciliation nationale», a déclaré le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi. Dans ce sens, l'Algérie veut éviter l'émiettement de ce pays en zones de non-droit dirigées par des miliciens et des mercenaires de tous bords de plus en plus à venir en Libye dans le but d'offrir leurs services macabres au plus offrant. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler l'offre de l'Algérie à la Libye d'un soutien technique pour assister le ministère de l'Intérieur dans le renforcement du plan de sécurisation des prochaines élections.